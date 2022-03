Lægger sig fladt ned: Har ingen sag

Felix Smith erkender, at han formentlig ikke har nogen sag over for DR

Felix Smith har de seneste dage været ude med riven efter DR, der i mandagens udgave af 'Pengejægerne' brugte et klip af ham i forbindelse med et program om Scanleasing, hvis tidligere direktør og ejer er anholdt og sigtet for svindel.

Den folkekære tv-vært Felix Smith mener, at DR's klip uretmæssigt sætter ham i forbindelse med sagen mod den skandaleramte virksomhed.

Og onsdag kunne B.T. berette, at han overvejede at sende en advokat på nakken af DR.

- Jeg har talt med en advokat om, hvad jeg så skal gøre. For jeg vil selvfølgelig gerne have klippet fjernet. Advokaten sagde, at det skal klippes ud, og så skal jeg have en eller anden form for dementi, når de ikke engang har kontaktet mig. Det program kan jo ikke ligge der for evigt, når der er noget i det, som er forkert, jo, lød det fra Felix Smith til mediet.

Nu erkender Felix Smith imidlertid over for Ekstra Bladet, at der nok ikke er noget at komme efter.

- Jeg har taget kontakt til en advokat, og han kigger på det. Men jeg har ikke fået nogen melding om, at der er nogen sag at gå efter, og det tror jeg faktisk ikke, der er. Ud fra det, de siger, kan jeg godt se, at den måske er lidt svær, siger Felix Smith til Ekstra Bladet.

Felix Smith i Scanleasings lokaler til pressemøde for 'Top Gear'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen sag

Og denne erkendelse er formentlig en fornuftig strategi. Flere juridiske eksperter med speciale i mediejura undsiger nemlig over for Ekstra Bladet, at Felix Smith skulle have en sag.

- Hvis fokus har været på, hvordan Scanleasing har markedsført sig, så mener jeg ikke, at Felix Smith har noget at komme efter, da han de facto har været med til at markedsføre Scanleasing, siden de har stillet biler til rådighed, siger advokat Kim Krarup.

Det bakkes op af advokat Vibeke Borberg.

- Hvis det er sådan, at han (Felix Smith red.) har givet tilladelse til, at de (Scanleasing, red.) oprindeligt måtte bruge de her billeder af ham og dermed accepteret, at de må bruge den reklameværdi, som er knyttet til billeder af ham, så må han også siges at have accepteret, at hans billeder er anvendt til et kommercielt formål, siger hun.

DR gav da heller ikke meget for anklagerne fra tv-værten.

- Vi sætter Felix Smith i forbindelse med, at Scanleasing har brugt kendte mennesker i deres markedsføring. Det er ikke det samme som, at vi sætter ham i forbindelse med konkursen, politianmeldelsen og den efterfølgende politiefterforskning. Det har intet som helst med Felix Smith at gøre, og det bliver heller ikke sagt på noget tidspunkt i programmet, har Erling Groth, der er redaktør for 'Pengejægerne', sagt til Ekstra Bladet.

Tvisten mellem Felix Smith og DR startede, da den kendte tv-vært lagde et opslag op på Instagram, hvor han kritiserede DR for at bruge klippet af ham. Ifølge ham fremstod det som om, at han var rodet ind i Scanleasings bedrag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til tredje afsnit af Ekstra Bladets nye kultur-podcast 'Revolver' herunder eller i din podcast-app.