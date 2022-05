Lægger sig fladt ned: Undskyld!

Bestyrelsesformanden for Herlufsholm beklager over for de elever, der har været udsat for krænkelser

Lørdag meddelte Herlufsholms bestyrelse, at de havde valgt at fyre skolens rektor, Mikkel Kjellberg, mens de ligeledes præsenterede en ny handlingsplan for skolen.

Det skete i kølvandet på TV 2's dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder', der afslørede, at krænkelser, vold og mobning er en del af hverdagen på Herlufsholm.

Nu forklarer bestyrelsesformand Torben von Lowzow i et interview med Ekstra Bladet baggrunden for, at de har valgt at fyre rektor Mikkel Kjellberg.

- Vi holdt bestyrelsesmøde i går, hvor vi forholdt os til de triste og tragiske historier, som vi har set i TV 2's dokumentar. I den forbindelse vil jeg gerne gentage et stort undskyld til alle dem, der har været udsat for krænkelser eller på anden måde har lidt overlast, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Som konsekvens af det har vi valgt at sætte en række tiltag rettet mod elevkulturen på Herlufsholm i værk, og så har vi valgt at afslutte vores samarbejde med rektor. Det er bestyrelsens vurdering, at Herlufsholm skulle have en ny rektor for at gennemføre de her ændringer.

- Og i den forbindelse har I så konkluderet, at Mikkel Kjellberg ikke var den rigtige til at føre det arbejde videre?

- Mikkel Kjellberg har i de sidste to år gennemført mange trivselsmæssige tiltag på bedste vis. I december iværksatte vi en detaljeret undersøgelse af elevkulturen og diskuterede en række tiltag, som yderligere skulle forbedre kulturen. Flere af de tiltag har Kjellberg også arbejdet med, men vi må erkende efter at have set dokumentaren, at vi ikke er nået i mål, og at vi har brug for at accelerere de her tiltag.

- Så det du siger er, at han ikke har gjort det godt nok?

- Mikkel Kjellberg har gjort et tilfredsstillende job med at arbejde med at forbedre elevkulturen. Men der er mere at gøre, og det kræver store forandringer, og der har vi besluttet, at det er nødvendigt med en ny rektor til at stå i spidsen for de ting.

- Hvorfor skal der denne her dokumentar til, før I for alvor vågner op og ser, at der er nogle problemer, hvis du siger, I allerede har vidst det - i hvert fald minimum siden december?

- Vi har de sidste par år været i gang med at arbejde med elevkulturen, og i december havde vi som sagt sat en detaljeret undersøgelse i gang. Men da vi så dokumentaren, blev det klart for os, at vi havde brug for at reagere hurtigt, og det førte til de tiltag og det ophørte samarbejder med Mikkel Kjellberg, siger bestyrelsesformanden.

- Vi er allerede i fuld gang med det arbejde. Der er dialoger imellem ledelsen og eleverne, og det er en proces, der kommer til at pågå fra nu og i de kommende år.

Den kommende tid kommer der efter planen til at ske store ændringer på Herlufsholm. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Som bestyrelsesformand har du vel også selv et ansvar? Har du været blind?

- Jeg føler ikke, jeg har været blind. Vi har haft opmærksomhed på den hårde kultur, og vi har følt, at vi har gjort meget. Men det er klart, at det, vi ser nu, har vi også et ansvar for.

- Er du så den rigtige til at føre de her ændringer videre som bestyrelsesformand?

- I går stillede jeg mit mandat til rådighed på mødet, og jeg har bestyrelsens fulde opbakning, og de ønsker, at jeg fortsætter, så det gør jeg. Vi kender alle vores ansvar, og det er vi meget opmærksomme på, og vi er klar til at erkende, at hvis vi ikke har levet op til det ansvar, at vi så er nødt til at tage konsekvenserne.

- Bliver Kjellberg ikke bare gjort til bussemand for noget, som mange andre - inklusiv bestyrelsen - ikke har været gode nok til at tage hånd om?

- Det er et ansvar at have enhver ledelsespost, også på Herlufsholm. De eksempler, der bliver fremført i udsendelsen spænder over en periode over tredive år, og det billede, der bliver tegnet, er en sammenstilling af noget, der kommer fra en helt anden tid og den elevkultur, vi har i dag. Ikke mindst den, som Kjellberg har stået for, siger han.