Længeventet film på vej: Deler vildt billede

I juni kom det frem, at der er en ny 'Joker'-opfølgning på vej. Nu deler instruktøren det første vilde billede fra filmen

I 2019 dansede den amerikanske skuespiller Joaquin Phoenix sig ind i anmeldernes og seernes hukommelse med sit sindsforstyrrede portræt af Batman-superskurken 'The Joker'.

Phoenix vandt en Oscar for sin hovedrolle, og i juni kom det frem, at instruktør Todd Phillips er i gang med at gentage successen.

Nu har Phillips delt det første billede fra opfølgeren, 'Joker: Folie á deux', skriver Soundvenue.

Og Joaquin Phoenix' udmagrede look understreger, at Hollywood-stjernen i den grad går all-in i sine roller, også rent fysiologisk.

Også Lady Gaga har en rolle at spille i den kommende 'Joker'-opfølger. Foto: Ritzau Scanpix/Richard Shotwell

Musical og Gaga

Udover det nærmest gruopvækkende billede, der både involverer en barberklinge og Phoenix' iskolde klovneblik, er der de seneste måneder kommet en række nye oplysninger ud om den nye film.

Ikke alene skal Lady Gaga spille tæt sammen med Phoenix i rollen som jokerens alletiders store kærlighed, Harley Quinn.

Det er også kommet frem, at 'Joker: Folie á deux' bliver en musical, skriver Soundvenue.

I det tilfælde er Gaga måske ikke det dummeste valg som pendant til Phoenix' flotte dansemoves.

I 2019 vandt hun i hvert fald en Oscar for 'bedste sang' med megahittet 'Shallow' fra Bradley Coopers 'A Star is Born'.

Herunder kan du se det første glimt af den nye, udmagrede 'Joker', der forventes igen at være på skærmen i oktober 2024:

