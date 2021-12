Lagde du mærke til ændringen?

I mere end 50 år har det været en fast tradition for mange danskere at se Disney Juleshow i tv i julen.

Men i år har den vakse seer måske bemærket en ændring i det traditionsrige juleshow, som ikke længere var ligeså grynet, som det plejer at være.

Og det er der en forklaring på. På Twitter oplyser den mangeårige vært på programmet 'Troldspejlet', Jakob Stegelmann, at det er Disney, der står bag overhalingen.

'Disney havde i år gjort en del ud af at opgradere juleshowet teknisk, efter samme opskrift som de har brugt på blu-ray og streaming. Det bringer filmene tættere på deres oprindelige udseende, men kan virke underligt, fordi vi er vant til det grynede look', skriver Stegelmann.

I en besked til Ekstra Bladet hilser Jakob Stegelmann ændringen velkommen.

'Det er en helt naturlig og meget fin teknisk opgradering af gamle film, som Disney har foretaget, og som er nødvendig, hvis gamle film skal bevares for eftertiden. Der er intet ændret i øvrigt i programmet', skriver han.

'Skuffet'

Flere seere har dog i kommentarsporet til Stegelmanns opslag pointeret, at de mener at have lagt mærke til, at der er blevet ændret på de elskede karakterers stemmer.

'Det så rigtig fint ud. Og jeg synes at notere mig, at det var de oprindelige stemmer i eksempelvis Peter Pan?', skriver en begejstret følger til Stegelmanns opslag på Twitter, og det giver flere Twitter-brugere ham ret i.

Klippet med Lady og Vagabonden, hvor der synges 'Bella Notte', er ifølge Jakob Stegelmann det eneste, hvor stemmerne er ændret. Foto: DR

Det er dog ikke tilfældet, oplyser Jakob Stegelmann.

'Der var faktisk ikke ændret noget på stemmerne fra sidste år. Bortset fra, at 'Lady og Vagabonden'-klippet havde fået den oprindelige danske lyd i stedet for den nyere version. Men årsagen kender jeg ikke - det er jo Disneys program', skriver han.

Denne ændring har dog tilsyneladende langt fra vakt glæde hos alle dem, der traditionen tro sad klistret til skærmen før julemiddagen.

'Jeg havde sådan glædet mig til at kunne sige alle replikkerne til Lady og Vagabonden… wow, jeg blev skuffet', skriver en anden følger.

Disney Juleshow blev sendt første gang i Danmark i 1967. I USA havde det premiere allerede i 1958.