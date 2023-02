Lagde du mærke til det? Derfor gør hun det

Det er vigtigt for Sofie Linde at bruge de rigtige pronomener, så alle der er - og ser med - føler sig taget bedst muligt imod, især når man er så stort et flagskib som X-factor, mener værtinden

- Mine damer og herrer og de/dem derimellem!

Sådan lyder det, når Sofie Linde fredag aften byder velkommen til 'X Factor'.

Og tilføjelsen 'de/dem derimellem' til den klassiske hilsen er med for at omfavne dem, som måske ikke er en dame eller en herre.

Det forklarer Sofie Linde til ekstra Bladet efter fredagens liveshow.

- Det siger jeg selvfølgelig for at omfavne alle, der måtte se med. Det er på mange måder lidt stereotypt at sige 'mine damer og herrer'.

- Hvorfor er det vigtigt for dig at tage den kappe på på X Factor-scenen?

- Jeg ved ikke, om det er vigtigt for mig. Det er en forlænget arm af den måde, jeg går ud i verden hele tiden. Selvfølgelig er man bevidst, når man er et flagskibsprogram på tv. Vi har et kæmpe ansvar for at følge med og være lyttende og forstående og ikke sidde med armene over kors, siger hun og fortsætter:

- Det er her program skal emme af mangfoldighed, og folk skal føle, at de er velkomne, uanset hvordan de ser ud eller identificerer sig.

Sofie Linde har meddelt, at denne sæson bliver hendes sidste som vært på 'X Factor'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Der findes mange køn

Det er til heftig debat, hvor mange køn, der findes. Så det spørgsmål fik Sofie Linde også, da Ekstra Bladet talte med hende efter fredagens udsendelse.

- Jeg har hørt mange forskellige ting. Fra 72 til 36.

- Der er nogen, der siger to.

- Ja, men det er der ikke, der er mange flere køn end det.èn ting, jeg ved, er, at der er mere end en, to, tre og fire. Jeg er bedøvende ligeglad med, hvor mange køn, der er. Det vigtigste er, at der er noget for alle.