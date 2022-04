Lagde du mærke til det?

Der kommer til at være udskiftning i panelet i anden sæson af 'Hvem holder masken?'

Hov!

Pludselig var han væk.

Fans af TV 2-programmet 'Hvem holder masken?' har efter første sæson været vant til et rimelig stabilt hold af detektiver.

I år er der dog en, der mangler i et par programmer.

Det skriver TV 2.

Det drejer sig om skuespiller Frederik Cilius, der sidder yderst til venstre, men fire gange i løbet af den nye sæson vil det være en anden, der tager hans plads.

Det skyldes, at Frederik Cilius i løbet af optagelserne også har haft gang i at lave sit eget show 'Den korte. Live on stage 2022' på Bremen, hvor han spiller seniorreporteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm sammen med sin faste makker Rasmus Bruun.

Til premieren på programmet kan skarpe øjne da også spotte, at Frederik Cilius er uden skæg og med helt røde negle.

Af den grund kommer der også vikarer på de gange, hvor Frederik Cilius ikke kan være til stede.

Den første person til at indtage flanken i panelet bliver skuespilleren Lise Baastrup.

Lise Baastrup bliver den første vikar. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Vil bare gerne have lidt

Udover Lise Baastrup bliver Frederik Cilius afløst af Silas Holst, Nicolaj Kopernikus og Anders Lund Madsen.

Hvorfor man ikke bare har valgt at droppe Frederik Cilius i årets program, kan meget let forklares, mener redaktør Thomas Strøbech.

- Fire aftener med Frederik Cilius er bedre end ingen. Han skaber god stemning i ’Hvem holder masken?’, og han har et smukt og sjovt samspil med de andre detektiver, som vi gerne vil bygge videre på, forklarer han.

Samtidig kan det ligefrem tilføre ny energi til programmet at have gæstedetektiver med, mener Thomas Strøbech.

- Hver vikar tilfører sin egen personlighed til programmet, og da de jo kommer lidt ind fra højre og oplever hele 'Hvem holder masken'-universet udefra, giver det også et pust af ny energi, siger han.

Du kan se ’Hvem holder masken?’, hvor seks nye figurer har debut fredag klokken 20.00 på TV 2 og på TV 2 PLAY.