Lagde du mærke til detaljen? Derfor var de med

Fredag aften rullede årets første six chair challenge i dette års 'X Factor' over skærmen på TV 2.

Her vil den opmærksomme seer måske have bemærket, at der var velkendt besøg blandt publikum.

Kæresteparret Türker Alici og Sarah Tiedt, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen', sad nemlig og heppede ivrigt på forreste række blandt publikum.

Det var da slet heller ikke tilfældigt, at de havde fået en plads blandt publikum den dag.

Det fortæller Türker Alici til Ekstra Bladet.

- Vi var der for at støtte en af vores kolleger fra Bronuts (Türkers donutsbutik, red'). Så vi heppede selvfølgelig alt, hvad vi kunne, lyder det fra Türker.

Türker Alici fortæller videre, at det var Sofie Thomsen, der er med i Martin Jensens gruppe af unge solister under 23, som de var kommet for at støtte.

Også Sarah Tiedt var med på sidelinjen. Foto: Privat

Sygt spændende

De kunne derfor se spændte til, da hun og deltageren Angela endte i en singoff mod hinanden for at sikre sig en plads videre i finalen.

- Jeg synes, det var sygt spændende, og det er længe siden, at jeg har set noget, der fik mig så meget op at køre, siger han med et grin og fortsætter:

- Vi var helt oppe at ringe. Det var meget intenst. Meget mere intenst, end når man sidder derhjemme og ser med bag skærmen, og det var også vildt, at vi sad helt forrest. Det havde vi ikke lige regnet med.

Foto: Privat

Både Türker Alici og Sarah Tiedt åndede derfor lettet op, da det stod klart, at det var Sofie, der trak det længste strå og klarede sig videre til årets bootcamps.

- Vi hoppede jo op af glæde, da vi hørte, at Sofie gik videre, siger han og fortsætter:

- Men så blev vi jo også mindet om, at det selvfølgelig også var synd for den, der ikke var gået videre, så vi måtte lige holde lidt igen. For det var jo ikke sjovt for dem at stå der.

Du kan se 'X Factor' hver fredag fra klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.

