Lagde du mærke til detaljen? Du har set ham før

Torsdag aften indtog Nikolaj Kolstrup 'Løvens hule' sammen med sin partner, David, med højt humør.

Her forsøgte de to forretningspartnere at overtale de fem løver til at investere i deres firma Socki Socki, hvor de sælger strømper, som er forbundet i par via en lille magnet, så de ikke bliver væk fra hinanden under vask og tørring.

Men selvom makkerparret gjorde et godt indtryk hos de fem løver, måtte de gå tomhændede derfra, efter de havde tilbudt løverne syv procent af virksomheden for 300.000 - svarende til en værdiansættelse på to millioner kroner.

Revset af løverne: - Det sved

Alle fem valgte nemlig at sige nej tak til et videre samarbejde med henvisning til, at makkerparret var for uambitiøse med deres mål i 2021, hvor de fremlagde, at de regnede med at kunne omsætte for en million - svarende til ti par sokker om dagen.

I dag ærgrer afvisningen dog ikke Nikolaj Kolstrup, selvom han er enig i, at de ikke var ambitiøse nok.

- I dag kan jeg godt se, at det virker uambitiøst at sætte det mål. Men det var meget bevidst, for det var vigtigt for os, at vi kom med nogle tal, som vi kunne forsvare, og det følte vi, at vi kunne med de tal, vi kom med, siger han og fortsætter:

- Men løverne var heller ikke så meget efter os, som det virker til i programmet. Vi havde det rigtig sjovt, og der var en god stemning, og vi var jo derinde i en time, så det er slet ikke alt, man ser. Men det er rigtigt, at vi var for uambitiøse, og det var vi, fordi vi var bange for at blive jordet.

Fortryder ikke - Fortryder I i dag, at I brugte den strategi? - Både ja og nej. For det ville da være rart at kunne vækste noget mere med dem og trække på deres erfaring, men jeg vil sige, at vi kan se i dag, at vi ville have solgt det for billigt til dem, så det er jeg faktisk glad for, at vi ikke gjorde den dag i dag, siger han med et grin og fortsætter: - Så vi kan godt aftale, at vi kommer igen næste år, men så er det til en helt anden pris, griner han. Ifølge Nikolaj Tolstrup er det nemlig gået rigtig godt med virksomheden, siden parret medvirkede i 'Løvens hule'. - Det er gået så godt, at vi skal til at åbne op i 12 nye lande i Europa, og så har vi også gang i et samarbejde i USA, som snart bliver en realitet, siger han og fortsætter: - Hvad omsætter I for? - Det må vi vente med at sige noget om, til vi har det nye regnskab. Men i 2020 nåede vi i hvert fald de 300.000, som vi havde sat os for, og i år regner vi i den grad med at komme til at overgå den ene million, som vi satte os for inde hos løverne. Nervøse Tolstrup fortæller, at han og makkeren var noget nervøse, da de skulle møde løverne. - Men man er også meget nervøs, når man er derinde. Det var meget nervepirrende, for vi sad og ventede i lang tid, inden det blev vores tur, siger han og fortsætter: - Derfor var vi også i virkelig godt humør, da vi var derinde. Vi var glade, men også nervøse. Men alt i alt var det en rigtig god oplevelse, som vi bestemt ikke fortryder.

Selvom stifterne af Socki Socki fik en afvisning af løverne, var humøret dog højt hele vejen igennem.

Det blev især tydeligt, da løven Jacob Risgaard pludselig med et grin kiggede på Kolstrup under virksomhedens pitch og påpegede, at han virkede bekendt.

- Det har du nok ret i. Det er, fordi jeg er Peter fra L'EASY, sagde Kolstrup med et grin i programmet.

Her ses Kolstrup i en reklame for L'easy. Foto: L'easy

Og ja - den er god nok. Nikolaj Kolstrup medvirker nemlig i reklamerne fra L'EASY, og hans ansigt vil derfor nok virke bekendt i mange danske hjem.

- Selvom mange kender reklamen, så bliver jeg faktisk alligevel ikke genkendt så tit. Jeg tror, det er uniformen, der gør det. Det er den, der er i fokus, og ikke mit ansigt, men der er alligevel mange, der føler, jeg virker bekendt, siger han til Ekstra Bladet.

'Peter fra L'easy' er i virkeligheden Nikolaj Kolstrup fra Socki Socki. Foto: Socki Socki

Vennerne driller

Ifølge Nikolaj Kolstrup slipper han dog ikke helt for rollen som Peter fra L'EASY i hverdagen.

- Mine venner er for eksempel rigtig gode til at pointere det og drille mig med det, når vi er ude. Så kan de finde på at spørge folk: 'Kan I ikke se, hvem det er?', og det kan folk jo ikke, griner han.

- Så de driller mig tit med det.

Arrangerede fest som 14-årig: 800 dukkede op

Kolstrup fortæller, at han dog ikke er helt sikker på, at det var Risgaard selv, der genkendte ham.

- Der må være en fra produktionsselskabet, der har stukket mig, siden han vidste det, siger han med et grin og fortsætter:

- Selvom det er klippet, så det virker til, at Jacob genkender mig sent i processen, så kan han kende mig med det samme. Han må se mange reklamer, eller også er der en, der har sladret, griner han.

- Men der var god stemning, og der blev grint over det, siger han videre.

