Lagde du mærke til detaljen? Her er forklaringen

Aftenen tema i 'X Factor' var film og tv, og i den anledning havde Sofie Linde iført sig en helt særlig kjole.

Det lettere utydelige motiv på kjolen fik dog flere seere til tasterne i Ekstra Bladets liveblog.

'Hvem er det på Sofies tøj??', skrev en seer.

'Hvad har Linde på i aften? Kan ikke se det', skrev en anden.

Men aftenens outfit var helt nøje udvalgt. Hun hyldede nemlig en helt særlig skuespiller ved aftenens show, forklarede Linde til Ekstra Bladet efter programmet.

Det var Flora Ofelia Hofmann Lindahl, som for nylig som den yngste nogensinde vandt en Robert for sin hovedrollepræstation, der var printet på Sofie Lindes kjole.

- Hun har lige vundet en pris i Spanien for 'Du som er i himlen', som er den her filmplakat, også som den yngste nogensinde. Selvfølgelig var det hende, der skulle på (kjolen, red.), lød det fra Linde, der også personligt har en relation til den unge stjerne:

- Jeg kender jo faktisk Flora Ofelia, fordi jeg var vært det år, hun vandt MGP. Jeg synes, vi skulle hylde den yngste Robert pris-modtager ever. Der tilfældigvis er skuespillerinde og super dygtig til det.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ikke første gang

Det er ikke første gang, 'X Factor'-værten sender et budskab med sit udseende fra scenen.

I første liveshow havde hun nemlig valgt at rette en hyldest til ofrene for krigen i Ukraine, da hun trådte op på scenen med et ukrainsk flag malet på kinden.

- Det her er jo et familieprogram for hele familien, og vi har ikke et sprog, hvor vi kan italesætte en støtte til det ukrainske folk. Der er også små folk, der ser med - hvordan løser man den opgave? Så det blev et flag på kinden som den implicitte selvfølgelighed, at vi føler for det ukrainske folk, lød det fra Linde i den forbindelse.

Sådan så det ud, da Sofie Linde i første liveshow havde Ukraines flag på kinden. Foto: Tariq Mikkel Khan

