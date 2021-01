Lagde du mærke til detaljen?: Her har du set ham før

Fredag aften bød TV2 på endnu en omgang 'X Factor'-auditions på TV2. Denne gang gik det hele løs i Aarhus, og i den forbindelse vil den opmærksomme seer måske have bemærket, at der var med besøg af et kendt ansigt.

Oscar Elhauge, der af mange er kendt fra 'Årgang 0', hvor man kender ham som Christian Elhauges storebror, aflægger nemlig auditions foran dommerne.

Som seer får man dog kun et kort glimt af 'Årgang 0'-deltageren, der fremfører 'Lego Song' foran dommerne Oh Land, Thomas Blachman og Martin Jensen.

Desværre for Oscar Elhauge blev 'X Factor'-eventyret dog ganske kort, da han endte med at få nej fra dommerne og derfor måtte 'Årgang 0'-deltageren gå hjem uden at få sin drøm om at stå i liveshows forløst.

Oscar Elhauge har ikke ønsket at give interview til Ekstra Bladet i forbindelse med hans deltagelse i programmet.

Til TV2 har den unge mand dog udtalt, at der var tale om en god oplevelse trods de tre nej'er.

- Det var selvfølgelig lidt knusende at få nej, og jeg skulle lige sluge det. Jeg ved, det er sindssygt svært at gå videre. Det var en god oplevelse, og jeg synes selv, jeg gjorde det godt, siger han.

Oscar gik desværre ikke videre fra sine auditions. Foto: TV2

Elsker at synge

Tidligere har 25-årige Oscar Elhauge fortalt åbent om, at han lider af såkaldt 'løbsk tale', hvor han til tider hakker i ordene, og hvor det kan lyde som om, han stammer.

Men det problem forsvinder, når den musikglade jyde synger.

- Jeg har lært at leve med det. Heldigvis forsvinder det, når jeg synger, har han tidligere fortalt i et interview med Billed-Bladet.

- Jeg kan selvfølgelig vælge at synge hele tiden, men så tror folk bare, jeg har en skrue løs, griner Oscar Elhauge.

Her ses Oscar Elhauge (til venstre) med sine brødre Christian (i midten) og Ludwig (til højre). Foto: Camilla Hey/TV2

Trods talefejlen er Oscar i fuld gang med at uddanne sig til lærer, hvor han har musik, engelsk og hjemkundskab som fag.

- Talefejlen er ikke nogen hæmsko for mig, for jeg kan sagtens klare presset, siger Oscar i programmet 'Girl og Guitar'. Her fortæller han ligeledes, at han dagligt øver sig på at forfine sin sang og sit guitarspil.

- Musik giver mig glæde, siger videre.

Oscar Elhauge bor til dagligt med sin kæreste, Nanna, i Aarhus.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende