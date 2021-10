Lagde du mærke til detaljen?

Da Lise Rønne og Silas Holst fredag indtog scenen i 'Vild med dans' med deres wienervals, skete det til tonerne af sangen 'Ave Maria' af Beyonce.

Netop den sang symboliserer noget helt særligt for den rutinerede danser Silas Holst, og derfor var parret også ganske rørte, da de fik deres fine karakterer fra dommerne efterfølgende.

Til Ekstra Bladet fortæller Silas Holst, at der var en helt særlig hyldest bag fredagens dans, og at det var årsagen til, at både han og Lise Rønne var lidt ekstra følelsesladede.

- Sangen er speciel, fordi den har minder til min mormor og min bonusmor, som begge har haft kæmpe betydning i mit liv, siger Silas Holst og fortsætter:

- Vi bar deres kister ud til den melodi, da de skulle begraves, så den er fyldt med en masse minder. Men gudskelov minder, der får mig til at mindes dem og ikke bare deres begravelser, siger danseren videre.

Parret nød deres wienervals og var meget rørte bagefter. Foto: Anthon Unger

Dejlig ro

- Gjorde det, at det var en særlig følsom aften for dig?

- Ja, afgjort. Men det gav også en helt vildt dejlig ro at føle, de var med, lød det fra Silas Holst, der tilføjede:

- Min mormors største drøm var, at jeg skulle være med i 'Vild med dans'. Men hun døde i december 2007, og jeg startede i 2008, så hun nåede ikke at se det. Så det var en lille gave til hende.

