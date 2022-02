Lagde du mærke til skjult detalje?

Både Kwamie Liv og Sofie Linde var fredag aften under 'X Factor' iført accessories til ære for Ukraine

Siden natten til torsdag har Ukraine været under angreb, og for hver dag, der går, spidser konflikten til.

Flere lande i verden viser, at de står bag Ukraine, og det blev også hyldet på TV 2 i bedste sende tid fredag aften under 'X Factors' første liveshow. Sofie Linde havde malet blå og gule farver på kinden, der dannede rammen om det ukrainske flag.

Også Kwamie Liv bar accessories, der henledte tankerne på Ukraine, men en mere skjult en af slagsen, nemlig en rød blomsterkrans på toppen af hendes hovede.

Et ukrainsk folkesymbol, der blandt andet ifølge mange ukrainere hjælper med at drive onde kræfter væk.

- Vi står her på scenen, og det er en meget hård og en meget mærkelig tid. Der er mange af vores medmennesker, der lider ekstrem meget lige nu. Jeg tror, vi alle er gået ud på scenen i aften, i håb om at være med til at sprede glæde, hvilket er vigtigt i tider, hvor folk begynder at blive super bange og virkeligheden banker på døren, som den gør nu, lyder det fra Kwamie Liv.

- Vi er selvfølgelig allesammen berørte af den situation, og jeg håber virkelig, at vi har været med til, udover den hårde tone, at sprede noget glæde i aften, siger en meget berørt Kwamie Liv til Ekstra Bladet, da vi møder hende kort efter aftenens afgørelse.

Er det et politisk statement at sende?, spørger Ekstra Bladet Kwamie Liv, inden hun går videre til resten af pressen for at besvare spørgsmål.

Kort før aftenens afgørelse, hvor Martin Jensen skulle vælge mellem sine to deltagere, blev der også refereret til den triste situation, Ukraine befinder sig i lige nu.

- Jeg er ked af Martins situation. Det er nok der vi er, at du kommer til at vælge mellem dine egne. Men come on, der sker andre ting i verden end et musikprogram. Det går nok alt sammen, sagde Thomas Blachman kort før, han sendte Kári videre.

