Lander vild aftale: 14 nye film på vej

Er du fan af 'South Park', så kan du godt begynde at glæde dig.

Der er nemlig ikke blot en ny sæson på vej, men skaberne har skrevet under på en ny aftale med den amerikanske tv-gigant ViacomCBS, som løber indtil 2027 og byder på seks nye sæsoner og hele 14 film til streamingtjenesten Paramount+.

Det skriver studiet i en pressemeddelelse.

To af filmene skal allerede have premiere i 2021, oplyser de.

Serien har hjemme på Comedy Central, som er ejet af ViacomCBS, der også ejer blandt andre MTV, og der er indtil videre blevet produceret 24 sæsoner om drengene fra South Park, men med den nye aftale kommer de helt op på 30 sæsoner.

'Verdensklasse skabere'

Den blev skabt af Matt Stone og Trey Parker, og selvom den er en tegnefilm, så har den et voksent publikum med sin politiske og til tider grænseoverskridende humor.

'Matt og Trey er verdensklasse skabere, som fortrinligt bruger deres grænseoverskridende humor til at stikke til absurditeterne i vores kultur, og vi er glade for at udvide og forlænge vores allerede lange forhold med dem', lyder det i pressemeddelelsen fra Chris McCarthy, som er CEO hos MTV og ansvarlig for animationsserier til voksne hos Paramount+.

Skaberne selv er da også glade for, at de kunne forlænge aftalen.

'Comedy Central har været vores hjem i 25 år, og vi er virkelig glade for, at de har forlænget med os til de næste 75 år', joker de i pressemeddelelsen.