Landmand ærgrer sig: Indrømmer sin fejl

Allan Jensen fra 'Landmand søger kærlighed' er ked af, at han ikke valgte unge Morten i stedet for Jerry som date på romantisk weekend i aftenens afsnit

Tabuer er til for at blive brudt.

Sådan lød det fra 45-årige Allan Jensen fra 'Landmand søger kærlighed', da der blev sat spørgsmålstegn ved aldersforskellen mellem ham og hans bejler, 22-årige Morten.

Men det er lettere sagt end gjort, indrømmer han, og derfor valgte Allan Jensen da også at invitere Jerry med på romantisk weekend i afsnit 11, selvom hans hjerte hældte mere til den unge Morten.

- Morten og jeg var begge klar over, at der var en stor aldersforskel mellem os, og derfor blev vi enige om, at vi ikke skulle på romantisk weekend sammen på tv, siger landmanden og tilføjer:

- Jeg har nok brugt for meget tid på at tænke over, hvad andre tænkte om os - i stedet for bare at nyde nuet og være i det. Det har været en fejl, indrømmer han.

Der er god kemi mellem landmand Allan og Morten. Foto: Anders Brohus

Haglet ned

Landmanden var ellers godt klar over, at han passede bedre sammen med Morten, som han kalder 'en yngre udgave af sig selv', men aldersforskellen pressede ham i en anden retning.

- Inden jeg gav min beslutning, talte jeg med Morten, så han vidste godt, hvem jeg ville vælge. Vi ville gerne se mere til hinanden, men det skulle ikke være noget romantisk, siger Allan Jensen til Ekstra Bladet.

Æg-producenten, der altså valgte at gå med Jerry i stedet for Morten, har også måttet lægge øre til meget fra utilfredse folk, fortæller han.

Det var nemlig ikke kun Allan Jensen, der ærgrede sig over sin beslutning.

- Det kom bag på mange, at jeg valgte Jerry, og jeg har fået beskeder, hvor jeg fik skældud over, at jeg ikke valgte Morten, griner han.

Allan valgte at tage Jerry med på romantisk weekend. Foto: TV2/DANMARK

