Landmand afslører afbud: - Jeg har fortrudt det i tre år

Gustav Alshauge fra årets 'Landmand søger kærlighed' skulle oprindeligt have været en del af programmet for tre år siden, men det fik et muligt forhold sat en stopper for. Afbuddet har naget ham siden

Gustav Alshauge fra 'Landmand søger kærlighed' er en eftertragtet ungkarl i denne sæson af ´Landmand søger kærlighed', hvor han slog rekorden og får 140 breve fra kvinder, der bejler til ham.

Men han var ikke kun eftertragtet af kvinderne, for han er faktisk blevet castet til programmet før. Det var tilbage i efteråret 2019.

Det fortæller han til Ekstra Bladet:

- Mine søstre havde truet med at tilmelde mig flere gange. Jeg havde sagt, jeg ikke ville, men så ringede de i 2019 og sagde, at de havde sendt et brev ind på mine vegne. Jeg regnede ikke med at blive valgt

Men produktionsselskabet ringede alligevel, mens Gustav Alshauge var på skiferie i 2020. Han var blandt de ti, man ville have med, og senere ringede også TV 2, og bekræftede, at han skulle være deltager.

Gustav Alshauge er 29 år gammel.

Dårlig timing

Men timingen var dårlig. Gustav Alshauge have nemlig akkurat lige mødt en pige, som han følte en rigtig god kemi med.

Senere skulle det vise sig, at det ikke var mere end et venskab, men dengang resulterede det i, at han måtte følge sin mavefornemmelse.

Derfor ringede han til 'Landmand søger kærlighed' og fortalte, at han ikke kunne være en del af programmet. En beslutning, han sidenhen har fortrudt:

- Jeg har fortrudt i tre år, og min deltagelse har bekræftet mig i, at jeg skulle have deltaget dengang.

På den anden side er Gustav Alshauge glad for, at han først deltager nu.

For i mellemtiden oplevede han også udfordringer i privatlivet, som dengang tog hårdt på hans psyke, men som i dag har gjort ham stærkere:

- Men jeg er også glad for, at jeg ventede til nu. Jeg har lært meget om mig selv, og for tre år siden var jeg meget mere genert. Nu har jeg lært at tale om det, der gør ondt, i stedet for at gå med det selv, fortæller Gustav Alshauge til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg ville mene, at jeg er en bedre person at date nu

