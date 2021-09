Landmand Emil brød reglerne

Når kærligheden er ny, og der er ekstra sommerfugle i maven, kan det være svært at være adskilt fra sin partner.

Det var i hvert fald tilfældet for Emil Bay Mortensen, der valgte Melissa Valentin Fobian i gårsdagens afsnit af 'Landmand søger kærlighed'.

Parret skulle efterfølgende på romantisk weekend, men ifølge den unge landmand, var der et lille problem.

- Der var 13 dage, til vi skulle på romantisk weekend, og det syntes vi var for lang tid at vente på at se hinanden igen, når det nu var nyt, og sommerfuglene var der, siger 26-årige Emil til Ekstra Bladet.

Landmand søger kærlighed med Emil og Melissa i Hinnerup. Foto: Anders Brohus

Brød reglerne

Han afslører, at han og Melissa havde været sammen op til flere gange i mellemtiden, selvom det forelskede par fik klar besked om at holde sig fra hinanden.

- Produktionen har sagt, at de helst ikke vil have, at vi så hinanden inden romantisk weekend, men de kan ikke forbyde os det. Det skal de heller ikke bestemme, udtaler landmanden og fortsætter:

- For produktionen er det jo tv, men for os handlede det om vores forhold. Derfor blev vi begge enige om, at hvis vi skulle give det en chance, så skulle vi gøre det nu.

Den unge landmand indrømmer, at han tog hjem til Melissa for at opleve, hvordan hun boede og se det område, hun kom fra. Han har endda været til to stævner i Jylland for at se sin udkårne ride på heste.

Overrasket

Den unge landmand holder ikke hemmeligheder for produktionen og har derfor afsløret overfor dem, at parret har set hinanden op til den romantiske weekend.

Selvom produktionen blev overrasket over meldingen, var det dog ikke noget problem, så længe de ikke nåede at blive uvenner inden romantisk weekend, forklarer Emil.

Foto: Anders Brohus

- Jeg synes faktisk, at de fik noget bedre til kameraet, end hvis vi ikke havde set hinanden, fordi vi var blevet lidt mere tætte i mellemtiden, slutter han af med at sige.

'Landmand søger kærlighed' vises på TV 2 tirsdag klokken 20 og kan også ses på TV 2 Play.

Flere af 'Landmænd søger kærlighed'-deltagerne har haft heldet med sig i kærligheden, siden programmet sluttede. Læs om det her.