Landmand har fundet kærligheden

Landmanden Emil har så sandelig fundet kærligheden.

- Jeg er nok blevet forelsket i Melissa, lyder det fra den 26-årige landmand i tirsdagens afsnit af det populære datingprogram.

Og det tyder på, at følelsen er gengældt.

- Man kan nok godt sige, at jeg næsten har fået en kæreste, siger Emil, da de to turtelduer er på romantisk weekend sammen.

Emil har da også tidligere afsløret, at han og Melissa så hinanden op til flere gange, selvom det forelskede par fik klar besked om at holde sig fra hinanden, indtil de skulle optage næste gang.

Men selvom parret tydeligvis er blevet glade for hinanden, fortæller Emil, at der altså ikke skete noget under lagnerne, da de tilbragte natten sammen i den mongolske jurt (mongolsk telt, red.) på deres romantiske weekendtur.

Noget helt specielt

Selvom Emil i starten af programmet tog i mod alle pigerne med åbne arme, så fortæller han til Ekstra Bladet, at det ret hurtigt blev klart, at Melissa var noget helt specielt.

- Hun er skide sjov at være sammen med, sød og kærlig, hun er ambitiøs, og så skal det da ikke være nogen hemmelighed, at hun ret hurtigt fangede mit øje. Hun ser jo skide godt ud.

Flere af 'Landmænd søger kærlighed'-deltagerne har haft heldet med sig i kærligheden, siden programmet sluttede. Læs om det her.