Landmand-Svend mistede konen til kræft

Svend Erik Paulsen fra 'Landmand søger kærlighed' er klar til at finde kærligheden på ny

Svend Erik Paulsen toner igen frem på danskernes skærme i tredje afsnit af 'Landmand søger kærlighed' i aften på TV 2.

Selvom den 73-årige landmand skal speeddate, er Svend Erik til de lange forhold, der giver livet mening. Ligesom ægteskabet med Alice.

- Jeg nåede at fejre sølvbryllup med min kone, inden hun døde. Vi har fire børn sammen, siger Svend Erik og tilføjer:

- Alice havde æggestokkekræft i 12 år, hun blev opereret og fik kemo. Vi har haft et rigtig godt ægteskab, og min kone var rigtig god til at passe børnene.

Livet fortsætter

Svend Erik er dog ikke i tvivl om, at han skal ud og finde kærligheden igen, og det ville hans afdøde kone også have ønsket, forsikrer han.

Landmanden fra Sønderjylland har da også prøvet et par forhold efterfølgende, men det er ikke lykkedes ham at finde den kvinde, han vil tilbringe resten af livet med.

- Det er da hårdt, men livet skal gå videre. Efter min kones død, sagde jeg til mine børn, at de ikke skulle regne med, at jeg skulle være alene. Jeg skulle nok finde en partner, fordi børnene skulle ikke bekymre sig, om deres gamle far sad alene og kedede sig derhjemme.

Den yngste landmand er 21 år, mens den ældste er 73. Foto: TV 2/Free

En finger med i spillet

Svend Erik drømmer om at finde en kvinde, som er åben og rummelig, så han fortsat kan have venner og familie på besøg i huset, forklarer han. Udover fire børn har han ni børnebørn.

- Mine børnebørn har meldt mig til 'Landmand søger kærlighed', fordi de syntes, det var synd for deres morfar, at han skulle være alene.

Er forberedt

Inden programmets start havde landmanden allerede forberedt sig på, at det kan være hårdt at skulle igennem en proces, hvor man selv skal vælge nogle fra, men hvor man også selv kan risikere at blive valgt fra.

- Jeg havde gået og arbejdet med følelserne inden. Jeg var nødt til at vende i hovedet, at der skulle vælges en fra allerede den første dag, og en mere den næste, siger Svend og fortsætter:

- Når man er med i sådan et program, så er det sådan det er.

--------- SPLIT ELEMENT ---------