Langer hårdt ud efter TV 2: Bizar, rodet og usand

Efter et mildest talt kaotisk forløb har TV 2-dokumentaren 'Saxo Bank bag facaden' langt om længe set dagens lys.

Saxo Bank har tidligere gjort det klart, at de langt fra er enige i eller tilfredse med fremstillingen, og nu er det Lars Seier Christensens tur til at gå til angreb, efter første afsnit blev sendt på TV 2 søndag aften.

I et længere opslag på Facebook langer han nu kraftigt ud efter TV 2 og holdet bag dokumentaren. Han kalder den 'bizar', 'rodet' og 'fuld af udokumenterede og usande påstande'.

'Den bærende præmis i dokumentaren er, at Kim Fournais og jeg i overvejende grad har bygget vores formuer på handel med mistænkelige russiske kunder. Kun i en bisætning til sidst føler TV 2 sig tvunget til at nævne, at russiske kunder kun har udgjort 3,8 pct af bankens indtjening og dermed eliminere hele grundlaget for den bærende historie. Disse kunder var i øvrigt almindelige tradingkunder, der ikke adskiller sig fra de øvrige tradingkunder. Men TV 2 mere end antyder, at det drejer sig om hvidvask,' skriver han og fortsætter:

'Jeg forklarer i programmet min erindring af historien. Kim forklarer sin. Banken undersøger fakta, og det viser sig, at jeg har ret. Derefter trækker Kim sine kommentarer tilbage. Så ingen uenighed, og dokumenterede fakta. Men TV2 er ligeglade med fakta. Der er således absolut intet grundlag for den beskyldning, der bærer programmet.'

'Farlig for Danmark'

Han kritiserer journalistikken bag programmet, som TV 2 tidligere har afvist, at der skulle være noget galt med, og slutter af med:

'Det sidste ord er næppe sagt i denne sag. Det er for farligt for Danmark at have en statskanal, der overtræder sine egen erklærede presseetiske retningslinjer og manipulerer den danske debat.'

Du kan læse hele opslaget herunder:

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lars Seier Christensen for at høre, hvad han mener med, at det sidste ord næppe er sagt i sagen. Han skriver i en sms, at han har modtaget henvendelser fra andre utilfredse personer, der har været genstand for en TV 2-dokumentar gennem tiden, men som ikke har samme mulighed for at svare igen, som han har.

'Jeg overvejer pt., hvordan man måske kunne hjælpe dem med at få en stemme, der bliver hørt. Det er nok en anden approach end Pressenævnet i givet fald. Men har ikke besluttet mig,' skriver han i beskeden og fortæller, at han ikke har været i konktakt med sin tidligere Saxo Bank-partner Kim Fournais.

'Nej, jeg har ikke diskuteret dokumentaren med Kim.'

Du kan se 'Saxo Bank bag facaden' på TV 2 Play. Du kan læse hele Saxo Banks svar på anklagerne i dokumentaren her.