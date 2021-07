Langer hårdt ud: - Han var ikke værdig

Lige ved og næsten.

Det er realiteten for Patrick Weber og Léa Voisin, der måtte se sig slået på målstregen af Anne Sofie Krab og Nikolaj Hvidman, der nu kan kalde sig vindere af 'Paradise Hotel' sæson 17.

Men Patrick Weber er ikke tilfreds med det udfald. Han mener nemlig ikke, at Nikolaj Hvidman var værdig til at vinde programmet.

- Når jeg har set 'Paradise', har jeg altid tænkt, at ryger du ud og kommer ind igen, så er du ikke værdig nok til at vinde. Det har altid været min hovedregel. Så at Nikolaj kommer ind efter at have været ude og slår mig, det er sgu nedtur, siger han, da Ekstra Bladet møder ham i forbindelse med finalen.

'Paradise'-finalisten mener i stedet, at hans partner Léa Voisin burde have trukket nok stemmer til, at de to i sidste ende ville stå som vindere.

- Lea var den stærkeste i vores par. Det, man ikke ser, er, at vi har sådan en lille forsvarstale (overfor juryen, red.), hvor vi fortæller, at de skal stemme på Lea og ikke mig, for hun var fucking sej, og hun fortjente det så meget, siger han og fortsætter med at fortælle, hvorfor han selv synes, han alligevel var mere værdig end Nikolaj.

- Jeg er den eneste, der er kommet udefra sent i spillet, der fatter spillet og kan finde ud af at spille det, siger han.

Anne Sofie og Nikolaj kunne i sidste ende kalde sig vindere af 'Paradise Hotel', men det var kun Anne K, der endte med at tage pengepræmien, som hun delte med Léa. Foto: Nent Group Entertainment

Vandt alligevel penge

Léa Voisin endte dog ikke med at gå tomhændet hjem, selvom hun ikke vandt. I troskabstesten præsenterede vært Rikke Gøransson nemlig et twist, der betød, at hvis en af deltagerne smed kuglen inden 250.000, gik de resterende penge til en fra juryen, som de selv havde valgt.

Den chance ville Anne Sofie Krab ikke lade passere, og på 200.000 smed hun således kuglen. Det betød, at Léa kunne gå hjem med hele 300.000 kroner.

- Lea var stærkere, end jeg var, og hun har 100 procent fortjent de penge, siger Patrick Weber og fortsætter:

- Det var 100 procent fortjent, at Anne K vandt, men ikke at Nikolaj vandt, understreger han.

Se Patrick fortælle meget mere om 'Paradise Hotel' i videoen, som du kan finde øverst i artiklen.