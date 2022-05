Langer kraftigt ud efter TV 2

Siden TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' udkom forrige uge, har den hæderkronede kostskole været i strid modvind.

Nu forsøger flere forældre til nuværende elever på skolen dog med et åbent brev at vende opmærksomheden mod TV 2, som ifølge forældrene ikke har været grundige nok i deres arbejde med dokumentaren.

Det sker i et åbent brev, der er underskrevet af en gruppe, der beskriver sig som 'en bred kreds' af forældre.

I brevet, der blev udsendt som pressemeddelelse søndag aften, langer forældrene blandt andet ud efter dokumentarens brug af anonyme kilder.

'TV 2-dokumentaren benytter sig i hovedsagen af anonyme kilder, hvor ikke blot navn er hemmeligholdt, men også oplysninger om, i hvilken periode de pågældende kilder gik på skolen, og hvorvidt de var kost- eller dagelever, er holdt hemmelige. Det betyder, at det er helt umuligt at vide, hvorvidt der tales om en fjern fortid, som ingen ønsker tilbage. Kun i ganske få tilfælde pointerer TV 2 selv, at der er tale om udsagn fra de seneste år', lyder det i brevet.

Derudover anklager forældrene tv-stationen for at have viderebragt forkerte oplysninger i dokumentaren.

'En kilde fortæller om en 'Herluf Fond', som finansierer skolen, der ganske enkelt ikke findes', skriver de.

Fordømmelses-stemning

Forældrene understreger i brevet, at de tager situationen alvorligt, men at de mener, at problemerne på Herlufsholm skal behandles politisk og gennem uvildige undersøgelser frem for af en dokumentar.

'Børn og unges trivsel er for vigtig en sag, både for Herlufsholm og alle andre skoler, til at den må blive vurderet og behandlet ud fra et medieprodukt, som ikke er udført under et myndighedsansvar. Vi ser frem til de igangsatte uvildige undersøgelser og håber, at de i lyset af den aktuelle fordømmelses-stemning vil blive gennemført så hurtigt, det overhovedet lader sig gøre at gennemføre dem med sagligheden i behold', skriver de.

Hos TV 2 kan man dog langtfra genkende forældrenes billede af dokumentaren som usaglig. Over for Ekstra Bladet understreger redaktøren på 'Herlufsholms hemmeligheder', Lasse Bjerre, i en mail, at man er gået grundigt til værks i arbejdet med kilderne.

Dokumentaren udkom 5. maj og kan ses på TV 2 Play.

'Dokumentaren er både saglig og journalistisk underbygget af mange mundtlige og skriftlige kilder, og størstedelen af de medvirkende har haft deres gang på skolen indenfor de seneste fire-fem år', skriver han og fortsætter:

'Jeg kan af principielle grunde ikke give yderligere oplysninger om de anonyme kilder, som vi har en særlig forpligtelse til at beskytte. De har været meget modige at stå frem. Men jeg kan sige, at vi har fået endnu flere henvendelser, siden dokumentaren blev offentliggjort.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra TV 2 til påstanden om, at der er viderebragt forkerte oplysninger om en fond i dokumentaren.

Klarer sig godt

Ekstra Bladet har talt med Titus Gylvin, der repræsenterer forældrene bag brevet. Han fortæller, at de primært efterspørger mere seriøsitet om emnet.

- Det er jo et alvorligt emne, som er blevet rejst, og der er mange stærke meninger - primært fra folk, der ikke er lige så tæt på skolen som os selv. Vi synes jo, at emnets alvorlighed kalder på saglighed, grundighed og seriøsitet.

- Jeg synes også, man bør forvente, at vi, som har børn på skolen, melder os ind i debatten. Det er da det eneste sobre at gøre, lyder det fra Titus Gylvin.

Han påpeger, at man også bør have anden data som eksempelvis trivselsundersøgelser blandt eleverne med i debatten om kulturen på skolen.

- Hvis 600 børn hver dag er på en skole, hvor de er en del af en usund voldskultur eller en sadistisk kultur, hvordan kan de så overhovedet trives, høre efter i skolen og 'performe' karaktermæssigt? Der kigger vi så på de tal og siger 'jamen gud, de klarer sig faktisk rigtig godt på Herlufsholm'.

- Det er jo lidt svært at forstå, hvis man render rundt i et angstfyldt, sadistisk kulturmiljø. Så er det bare svært at forstå, hvordan eleverne kan performe over landsgennemsnittet på deres karakterer.

'Flere hundreder forældre'

- Så I mener, der er tegnet et forkert billede af kulturen?

- Ja, vi mener bestemt ikke, man kan konkludere det, man har konkluderet på nuværende tidspunkt. Vi kalder på stor seriøsitet og mest mulig information, hvor man kigger på alle de data, man har. Vi tager det hele dybt alvorligt, siger han.

Titus Gylvin ønsker ikke at oplyse, hvor mange forældre der står bag pressemeddelelsen, men han fortæller, at det er 'flere hundreder' forældre til nuværende elever på skolen.

Der er nemlig ikke nogen underskriftsindsamling eller lignende bag pressemeddelelsen, og da mange forældre ifølge Titus Gylvin er bange for at stå frem ved navn, kan antallet af forældre bag pressemeddelelsen ikke dokumenteres nærmere.

- Jeg er ked af det, men jeg kan ikke dokumentere det bedre, end dokumentaren har gjort, skal vi ikke sige det sådan, lyder det.

