Langer ud: - Det er helt håbløst

Fredag aften blev der skrevet historie i 'X Factor' på dansk tv, da dommer Thomas Blachmans gruppe The Kubrix indtog første liveshow.

Gruppen, som Blachman selv har sammensat, består nemlig af intet mindre end syv mennesker - seks kvinder og én mand.

Men ikke alle deler Blachmans begejstring for den noget anderledes gruppekonstellation.

Årets nye skud på stammen ved dommerbordet, dj og producer Martin Jensen, holdt sig nemlig ikke tilbage med at lange ud efter gruppen og stille spørgsmålstegn ved, hvordan Blachman nogensinde kunne se dem blive til noget i 'den virkelige verden'.

Over for Ekstra Bladet uddyber Martin Jensen sin kritik:

- Det er jo klart, at man kan sagtens gå til Sydkorea og finde K-pop grupper som BTS, hvor der er syv drenge på scenen, og hvor det fungerer rigtig godt, men her har vi seks helt nye individer, siger han og fortsætter:

- Det er svært at få det til at fungere på så kort tid. Det er lidt for ambitiøst, må jeg sige. Det er også derfor, jeg står fuldstændig ved min kommentar om, at jeg ikke er sikker på, at det holder i den virkelige verden.

Martin Jensen langede under fredagens liveshow ud efter Thomas Blachmans store gruppe. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Helt håbløst

- Tror du, det er realistisk, at de bliver til noget sammen, når det her er slut?

- Hvis jeg skal være ærlig, så er det helt håbløst, og så kan man jo spørge sig selv: Hvordan er det gået Blachman med at få folk til at blive til noget efterfølgende i de seneste sæsoner? At det så skal lykkes med en syvmandsgruppe, det har jeg svært ved at tro på, siger han og fortsætter:

- Men når det så er sagt, så står jeg jo også ved, at de fungerede i praksis og havde fine harmonier, og de er dygtige sangere. Men når man knalder så mange forskellige mennesker sammen, så vil der begynde at komme gnidninger. Det vil vi også se, jo længere vi kommer frem.

The Kubrix selv tager ikke kritikken specielt tungt. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Thomas Blachman tager dog kritikken med ophøjet ro.

- Det er fordi, det ikke er mainstream, og der er ikke tyve andre, der minder om. Det er jo hans måde at tænke på. Jeg tænker bare, at det er fedt at lave noget, der repræsenterer ungdommen og deres fællesskab i disse kedelige tider, siger Blacman og fortsætter med at sende en stikpille i Martin Jensen og hans deltageres retning:

- Man har jo før set nogle, der går ind og laver nogle sentimentale flødeballader til lillemor. Det har verden set før. Det her er noget andet, Hvad der er plads til i verden, det må verden selv finde ud af bagefter, siger han.

- Han har ikke hørt det bedste Heller ikke The Kubrix lader sig slå ud af Martin Jensens kritik. - Det er fordi, han ikke har hørt det bedste, vi kan levere endnu, og det skal vi nok vise på fredag. Det er jo mange mennesker, der er i fokus på samme tid. Vi er en helhed, samtidig med at vi er os selv. Han skal bare vente og se, siger Clara fra The Kubrix og Rebecca supplerer: - Jeg synes, kritikken var udmærket. Den var konstruktiv, og jeg synes, vi fik enormt meget ros. Det var rart at vise, hvor Blachman vil hen med projektet. Til bootcampen vidste vi ikke, hvordan rollerne skulle fordeles, men det ved vi nu. - Kunne I forestille jer at fortsætte som gruppe efter programmet? - Det kunne vi i hvert fald. Det ville være en fed mulighed. Lige nu nyder vi bare hvert øjeblik på scenen, og så kunne det bare være fedt også at lave noget musik sammen bagefter, siger Louise, mens resten af gruppen stemmer i. Vis mere Luk

