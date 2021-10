Langer ud: 'Det var ren kopi'

Fredag aften indtog Freja Kirk og Claudia Rex 'Vild med dans'-scenen for sidste gang, da de blev stemt ud efter deres streetdans.

I deres streetdans havde parret valgt at hylde 80'erne samt sangeren Janet Jackson og hendes nummer 'Rhythm Nation', som de dansede til i aftenens anledning, hvor temaet 'Tidsmaskine' var på programmet.

Flere opmærksomme seere bemærkede dog, at parrets dans flere steder mindede meget om den koreografi, som Janet Jackson og hendes dansere fremfører i den originale musikvideo til 'Rhythm Nation'.

'Freja og Claudia havde vist ikke kun ladet sig inspirere af den originale Rhytm Nation-musikvideo. Flere sektioner var ren ripoff (kopi, red.) af den originale koreografi', skrev en læser eksempelvis i Ekstra Bladets liveblog.

Du kan se den originale musikvideo her og vurdere selv:

Har hentet inspiration

Da Ekstra Bladet spurgte Claudia Rex ind til ligheden efter fredagens afgørelse, lagde hun da heller ikke skjul på, at flere af trinnene var hapset direkte fra den originale video.

- Ja, det er helt klart der, vi har hentet vores inspiration. Det er en tribute til Janet Jackson, lød det fra Claudia Rex, der fortsatte:

- Det er jo koreografien fra 'Rhythm Nation', som vi dansede til, så det ville være mærkeligt at lave andet.

- Hvor meget synes du, det er i orden, at det minder om noget, der allerede er?

- Nu tog vi fire gange otte takter ud af 16 gange otte takter. Så man tager nogle procentdele her og der, og det er der intet i vejen for, og så putter man noget af sit eget ind, sagde hun.

Flere trin i parrets streetdans var taget direkte fra Janet Jacksons musikvideo. Foto: Jonas Olufson

Inspiration er i orden

Det er langtfra første gang, at ligheden med andre danse har været oppe at vende i 'Vild med dans'.

Tidligere har TV 2's underholdningsredaktør Thomas Richard Strøbech da også udtalt, at man i 'Vild med dans' gerne må lade sig inspirere af andre.

- Man kan godt lade sig inspirere af dans. Det er jo ikke en koreografi eller scenografikonkurrence, det er en dansekonkurrence, sagde Thomas Richard Strøbech dengang til Ekstra Bladet.

Her fortalte han samtidig, at der bliver brugt mange ressourcer på at tale med parrene om, hvordan de sætter deres danse sammen, og at det naturligvis ikke må være ren kopi.

Mega fedt

Claudia Rex var - kopi eller ej - da også glad for, at de havde valgt at gå i Janet Jacksons fodspor fredag aften.

- Det har været fedt, og det var megasejt, at Freja kunne danse noget, som professionelle dansere kan lave. Det er ret sejt, sagde hun og blev suppleret af sin dansepartner:

- Det var fedt og rigtig svært, sagde Freja Kirk.

Som bekendt var parrets fortolkning af Janet Jackson dog ikke nok til at redde parret, der blev stemt ud af seerne i fredagens omdans.

