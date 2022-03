Langer ud: Det var taktik

Tredje liveshow blev det sidste for Kwamie Livs gruppe Lorenzo & Charlo, som stod i farezonen over for solisten Kári fra Martin Jensens fold fredag aften.

I sidste ende var det derfor Thomas Blachman, der stod med den endelige beslutning, og han valgte at sende Lorenzo & Charlo hjem.

Da Ekstra Bladet mødte gruppen umiddelbart efter fredagens afgørelse, var de to brødre fattede og afklarede med, at det nu var deres tur til at ryge hjem, efter de havde stået i farezonen to fredage i træk.

- Vi har det godt, for vi ved, vi ikke er færdige. Vi er færdige med 'X Factor', men det er, hvad det er. Vi synes, vi gjorde det godt, og vi præsterede, som vi sagde, at vi ville gøre. Så jeg synes, det gik fint, lyder det fra Lorenzo.

De to var da også udfordrede. De var nemlig den gruppe, der skulle på scenen, lige som strømmen gik og 'X Factor' måtte afbrydes i 20 minutter.

- Det var rigtig nervepirrende. Vi vidste ikke rigtig, hvad der skete. Det var forvirrende, hvad der ville komme til at ske. Men vi præsterede stadig godt. Hele atmosfæren var stille, og så kunne vi starte stille og roligt op, lød det fra gruppen.

Lorenzo & Charlo trak det korteste strå fredag aften. Foto: Anthon Unger

Selvom Blachman valgte at sende Lorenzo & Charlo hjem, og de blev ramt af strømsvigt, sluttede de på toppen. Ifølge Blachman var deres 'save me-song', som de selv havde valgt, nemlig deres bedste præstation indtil nu.

Derfor føltes det da også lidt bittert for gruppen at blive stemt hjem.

- Jeg føler ikke, vi har vist alt, hvad vi kan endnu. Der er også en helt anden side af det, lød det fra Charlo, der blev suppleret af Lorenzo:

- Vi ved, at Blachman tænker taktisk. Så.... Blachman har styr på det, sagde han og tilføjede:

- Kwamie havde tre med, og Martin og ham har kun to, så jeg tænker, at han har tænkt, at Kwamie også skal have to. Jeg ved det ikke.. Jeg siger, at måske... Fordi han tænker meget taktisk.

Foto. Anthon Unger

Meget mere musik

Selvom Lorenzo & Charlos eventyr i 'X Factor' nu er slut, så er de bestemt ikke færdige med at lave musik, forsikrer de om.

- Vi tager hjem og tager en dag ad gangen, og så skal vi lige trække vejret, for der er sket mange ting. Men vi er i hvert fald ikke færdige, lød det fra Charlo, der blev suppleret af Lorenzo:

- Vi vil gerne spille mange store koncerter og festivaler til sommer, sagde han med et grin.

Deres mentor Kwamie Liv er de i hvert fald heller ikke færdige med, lod de forstå.

- Vi vil blive ved med at se Kwamie. Vi elsker Kwamie, lød det fra Lorenzo.

