Langer ud efter dommer: Tarveligt!

- Jeg synes, det var tarveligt.

Sådan lyder den kontante kommentar fra Silas Holst, da Ekstra Bladet taler med ham efter lørdagens 'Vild med dans'-finale, hvor han og partneren Nukâka Coster-Waldau endte med en tredjeplads.

Kommentaren er rettet mod dommer dommer Jens Werner.

Silas Holst mener nemlig ikke, at Werner var fair i sine kommentarer til Nukâka Coster-Waldau, efter de havde danset deres vals lørdag aften.

Derfor gik han til tasterne på sin Instagram efterfølgende, og her langede han ud efter Jens Werner:

- Jeg synes, det kunne være dejligt, hvis han gad kommentere Nukâka i stedet for musikken. Jeg synes ærlig talt, det var småtarveligt. Tarveligt gjort at han ikke engang gider at rose hende for dansen, siger han og fortæller, at han ikke har talt med Jens Werner efterfølgende.

I kommentarsporet væltede det efterfølgende ind med støttende kommentarer til Silas Holst:

'Jens Werner - Hvad fanden har han gang i . Det er sgu for uprofessionelt', skrev en.

'Han favoriserer', skrev en anden.

Tager det med ro

Nukâka Coster-Waldau bemærkede også, at Jens Werner ikke kommenterede hendes dans synderligt meget, men hun tager det med ophøjet ro.

- Som jeg hele tiden har sagt, så er det jo et underholdningsprogram, så jeg har lært mig selv, at jeg skal tage det hele med et gran salt, siger hun og fortsætter:

- Jeg lever ikke af at være danser, og det er da dejligt at få rosende ord. Men i sidste ende er det mine egne følelser omkring det, der er vigtigt, og vi er stolte af det, vi har gjort, og vi står ved os selv.

Merete og Thomas vinder 'Vild med dans'

- Og så er vi jo også glade for de rosende ord, som Werner kom med til sidst, hvor han sagde, at vi er kommet med nogle vigtige budskaber, og at vi har været os selv hele vejen igennem. Det er vi meget glade for, siger Silas Holst.

Ifølge Silas Holst gav Jens Werner ikke særlig brugbar kritik lørdag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Han understreger, at de er meget glade og tilfredse med deres præstation og deres tredjeplads.

- Og så er det jo vigtigt at sige, at det ikke er fordi, vi er skuffede over tredjepladsen. Det var de helt rigtige, der vandt. Det var så fortjent, lyder det fra danseren.

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra Jens Werner til kritikken, men det har desværre ikke været muligt.