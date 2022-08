Langer ud efter DR: De vidste ALT

Folketingspolitiker Bertel Haarder mener, at DR burde have fejet for egen dør, inden de rettede kritik af Simon Spies

Rundtomkring i Danmark kunne man på tv-skærmene mandag aften følge første afsnit at den massivt omtalte DR-dokumentar 'Spies og morgenbolledamerne', hvor rejsekongens seksuelle og til tider voldelige forhold til mindreårige piger tages under kritisk lup.

En af dem, der fulgte med mandag aften, var mangeårig folketingspolitiker for Venstre Bertel Haarder, og dokumentaren har fået den tidligere kulturminister til at gå til tasterne.

Det er dog ikke Simon Spies, der får en bredside med på vejen fra Haarder. Han langer i stedet ud efter DR.

'Fint, at DR fortæller om Simon Spies’ udskejelser. Men det var jo ikke mindst DR, der løftede ham op og gjorde ham folkekær gennem den populære udsendelsesrække 'Spørg bare' med Spies, Cleo og Erhard Jakobsen', skriver han og fortsætter:

'Allerede dengang vidste alle, at han havde 'morgenbolledamer'. Han pralede af det og fik masser af omtale, ikke mindst i DR. Så hvad om DR griber i egen barm! De daværende chefer vidste alt om udskejelserne'.

DR's tur

Mens flere af de tidligere såkaldte morgenbolledamer i dokumentaren står frem og fortæller om, at de som mindreårige fik penge for at være sammen med Spies, og at det var normalt at blive betalt for at få tæsk, har flere også pointeret, at det er svært at se på fortiden med nutidens briller.

Heriblandt tidligere informationschef i Spies Rejser og nær ven af Simon Spies, Carl Bjerredahl, der over for Ekstra Bladet pointerede, at man fra DR's side har udeladt fortællingerne om de kvinder, det gik godt.

- 40 år efter prøver man at se på det med nutidens øjne, og det synes jeg er meget, meget svært. Så skal man jo også se på, hvordan kongehuset opførte sig under Christian IV, og hvornår er fortid så fortid?, sagde han blandt andet i den forbindelse.

Simon Spies bliver sat under kritisk lup i DR-dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne'. Foto: Teresa Bergqvist/Laud People/DR

Også Bertel Haarder stiller sig kritisk over for, at fortiden skal måles med nutidens standarder.

'DR har så travlt med at dømme andre på nutidens præmisser. Nu må det være DR’s tur til at angre offentligt. Det skete i monopolradioens tid, så DR kan ikke undskylde ved at henvise til andre', skriver han i sit opslag på Facebook.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bertel Haarder, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til sit opslag.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Alle afsnit af 'Spies og morgenbolledamerne' kan ses på DRTV.

