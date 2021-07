Langer ud efter DR: - Det er ærgerligt

I DR3s nye dokumentarserie 'De dyre piger' følger man fem unge kvinder, der svinger om sig med pengepungen.

De har hang til dyre mærkevarer og eksklusive oplevelser for at at bevare illusionen om det 'perfekte Instagram-liv'.

Men 23-årige Mina, som er en af seriens hovedpersoner, fortæller til Ekstra Bladet, at hun er knap så tilfreds med den måde, pigerne bliver fremstillet i programmet.

Ifølge Mina har DR3 nemlig udeladt vigtige ting, der forhindrer seeren i at få det fulde billede af, hvem de er.

- De fremstiller mig enormt overfladisk. Men i grunden er der jo forklaringer på, hvorfor jeg gør, som jeg gør.

Kærligheden brast

Købemani

Mina, som i serien fortæller, at hun tidligere har siddet fast i et kontrollerende forhold, synes, at der er mange nuancer, der er gået tabt i DR3s formidling.

For eksempel en forklaring af, hvorfor hun bruger så mange penge, som hun gør.

- Det er en overlevelsesmekanisme. Jeg trøster mig selv, når jeg forkæler mig selv. Ligesom folk, der trøstespiser, fortæller Mina.

Mina har forud programmet opsøgt sin læge for at forstå sin ualmindelige trang til at bruge penge. Her blev hun først opmærksom på, at hun var købemanisk.

- De burde have belyst, at det rent faktisk er et problem for mange mennesker, lyder det fra Mina

I DR3-serien får man at se, hvordan Mina har opbygget en større gæld ved brug af SU-lån og flere kviklån til at finansiere sin luksuriøse livsstil.

Men ifølge Mina får vi ikke at se, hvordan hun efterfølgende vælger at håndtere problemet. For at betale af på sin gæld starter Mina nemlig inden længe sin egen forretning med skønhedsbehandlinger.

- Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at de ikke vælger at vise, at jeg prøver at gøre noget ved mit problem, på trods af at de har været med, og de har filmet det.

- De fremstiller det som om, jeg bare vil have luksus for luksus skyld. Men jeg har jo et reelt problem.

Mina fortæller, at hun af DR3 fik af vide, at programmet skulle belyse 'købemani', og hvad der ligger bag begrebet.

- Det synes jeg ikke, at programmet gør. Det er blevet 'sjov' tv i stedet for oplysende tv, fortæller Mina.

Genistreg: Rystende godt tv

Svar på kritikken

Som svar på kritikken skriver DR3 til Ekstra Bladet, at de fem hovedpersoner har set og godkendt programmerne. 'Alle fem medvirkende har set programmerne på forhånd, og har alle godkendt dem, og vores opfattelser er, at de er meget tilfredse hele vejen rundt.' 'Vi fortæller en historie om Mina, som en mønsterbryder og en ung stærk kvinde, der er kommet ud af et voldsomt forhold og nu tager en uddannelse til sygeplejerske, mens hun er en god og kærlig mor til to små børn,' 'Men vi stiller samtidig også skarpt på økonomiske og finansielle problemer, som er forbundet med et overforbrug, som programmet handler om,' lyder det fra Lasse Bjørch, redaktør for ’De dyre piger’ på DR3.

Fortryder ikke

Men Mina fortryder alligevel ikke sin deltagelse i programmet.

- Jeg fortryder ingenting. Programmet har været en øjenåbner for mig omkring mit forbrug, som jeg skal skære ned.

Derudover har Mina efterfølgende modtaget mange reaktioner på sin medvirken i programmet. Både hvad angår hendes historie om at være i et kontrollerende forhold, men også i forhold til at bruge penge.

- Hvis det kan hjælpe nogen, at jeg stiller mig frem og taler højt om det, så er det det værd, fortæller hun.