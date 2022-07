Langer ud efter fans: Stoler ikke på dem

Forfatteren bag 'Game of Thrones' synes, det blev for meget, da fans rasede over slutningen på serien

I 2019 sluttede det, der dengang kunne betegnes som verdens største tv-serie.

'Game of Thrones' kørte på HBO fra 2011 til 2019 i otte sæsoner, der år for år blev set af flere og flere seere.

Mange udtrykte imidlertid deres store skuffelse over afslutningen på den episke historie om konger, dronninger og drager i Westeros.

Kritikken var så massiv, at der blev lanceret en række underskriftsindsamlinger for at få sæson otte lavet om, hvoraf én modtog mere end 1,8 millioner underskrifter.

Og nu har forfatteren bag bøgerne, der ligger til grund for serien, givet sin mening til kende i et interview med The Hollywood Reporter.

Det sker forud for premieren på 'House of the Dragon', der er en fortsættelse til 'Game of Thrones', der foregår mange år før den oprindelige historie. Og George R.R. Martin har ikke meget til overs for dem, der ikke brød sig om slutningen på den første serie.

- Det forbandede, giftige internet og alle de podcasts derude, der siger, at sæson otte efterlod et så dårligt indtryk, at folk siger, de aldrig kommer aldrig til at se det igen ...

- ... Jeg stoler ikke på dem længere, siger han i interviewet.

George R. R. Martin står bag 'Game of Thrones'-universet. Og om lidt er der premiere på spinoff-serien 'House of the Dragon'. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Twitter er ikke virkeligheden

Med i snakken med The Hollywood Reporter var også HBO's indholdschef Casey Bloys, der også taler om den kritik, 'Game of Thrones' mødte efter sin sidste sæson.

Han understreger, at reaktionerne i høj grad fandt sted på de sociale medier.

- Jeg tror, at vi i flere dele af vores samfund skal minde os selv om, at Twitter ikke er det virkelige liv. Vi vidste godt, at sidste ville være splittende, og selvfølgelig vil man gerne have, at alle fans skal være glade. Men det kommer aldrig til at ske.

Tilbage i maj sagde George R.R. Martin også i et interview med The Independent, at han ikke fattede, hvordan folk kunne hidse sig sådan op over en tv-serie.

- Jeg forstår ikke, hvordan folk kan komme til at hade noget så meget, som de engang elskede.

- Hvis du ikke kan lide et show, så lad være med at se det. Hvordan er alt blevet så giftigt?

'House of the Dragon' har premiere 22. august og følger flere medlemmer af Targaryen-klanen i intern kamp om at overtage Jerntronen 200 år før begivenhederne i 'Game of Thrones'.

Du kan se traileren lige her.

