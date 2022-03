Langer ud efter frækt indslag

I fredagens 'X Factor' var det musik fra film og tv-serier, der var på tapetet, og i den forbindelse havde Martin Jensen og hans unge deltager, Mille Bergholtz, kastet sig over en sang, der i den grad delte vandene ved dommerbordet.

Mille fortolkede Ellie Gouldings 'Love Me Like You Do', som er temasangen til 'Fifty Shades of Grey' fra 2015 - en film, der af 'X Factor'-vært Sofie Linde blev beskrevet som 'en frækker-film'.

Og det var ikke noget, der faldt i Kwamie Livs smag.

- Jeg synes... Du synger godt. Men ja.... Jeg bliver måske lidt distraheret af det, der sker bag dig, men... Du ser fremragende ud, og det er fantastisk at høre dig med mere musik omkring dig, men ja. Jeg ville måske have ønsket et andet sangvalg lige her, sagde Kwamie Liv i programmet med henvisning til danserne, der i baggrunden opførte en scene i en seng om knas i parforholdet.

Heller ikke Thomas Blachman var fan af, at valget var faldet på netop den sang.

- Sangvalget skal jeg ikke udtale mig om, men du har evnen til at klare samtlige registre med en vis overbevisning, lød det fra Thomas Blachman.

I baggrunden kan man ane danserne, der går til den i sengen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Smuk sang

Kritikken - og fokus på det lumre univers, som sangen stammer fra, var dog ikke noget, Mille Bergholtz lod sig slå ud af.

- Man kunne have valgt en anden sang fra den film, der havde været mere som filmen. Jeg synes, sangen er meget smuk, og det er ikke fordi, vi har prøvet at afspejle filmen gennem sangen. Den står smukt i sig selv, sagde hun til Ekstra Bladet efter showet og tilføjede:

- Man kan ikke se sig uden om, at det kommer fra 'Fifty Shades of Grey', som mange kender til, det kan jeg ikke komme udenom.

- Er det en film, du selv er glad for?

- Jeg har da set den. Det er da en fin film, lød det fra Mille med et stort grin.

Du kan følge Mille og de andre i 'X Factor' fredag på TV 2 og TV 2 Play.

