Langer ud efter kritikere: Væn jer til det!

Bella Ramsey langer ud efter dem, der er sure over det store fokus på LGBTQ-karakterer i 'The Last of Us'

Kærlighedshistorien mellem karaktererne Bill og Frank, der var det store omdrejningspunkt for episode tre af HBO-hitserien 'The Last of Us´', har i den grad delt vandene på sociale medier.

Faktisk har den homoseksuelle kærlighedshistorie fået så stor modvind, at seriens ene hovedrolleindehaver, 19-årige Bella Ramsey, har set sig nødsaget til at sætte kritikerne på plads.

Det skriver Deadline med henvisning til et stort interview med stjernen i magasinet GQ.

- Jeg ved godt, at folk må tænke, hvad de vil. Men de må bare vænne sig til det. Hvis de ikke vil se serien, fordi den viser en historie om et homoseksuelt par, eller fordi den har en karakter, som er transkønnet, så er det op til dem, det er dem, der går glip af noget, siger hun.

Pedro Pascal og Bella Ramsey spiller hovedrollerne i 'The Last of Us'. Pr-foto

Og hele debatten om køn og seksualitet er da heller ikke helt fremmed for Bella Ramsey.

Annonce:

Den unge skuespiller fortalte nemlig tidligere på året i et stort interview med New York Times, at hun betragter sit eget køn som flydende, og at hun altid vælger kategorien nonbinær, hvis det er en mulighed, når man skal svare på, hvilket køn man har.

Mere på vej

Hvilken transkønnet karakter, Bella Ramsey henviser til, uddyber hun ikke, men i Playstation-spillet med samme navn, som serien er baseret på, optræder flere karakterer, som er transkønnede.

Om man får dem at se senere i serien, er endnu uvist, men det er helt sikkert, at der kommer mere 'The Last of Us'. Allerede efter premieren på episode to meddelte HBO nemlig, at der kommer en sæson to.

I skrivende stund kan fem ud af ni episoder af første sæson ses på HBO. Læs Ekstra Bladets anmeldelse af serien her.

Sussi føler, at hun har sagt farvel til Leo. Hør klip fra et interview med de to, der blev optaget i sidste uge, i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.