Langer ud efter storfilm

Arvingerne til den tidligere Gucci-boss Aldo Gucci har set den nye storfilm 'House of Gucci', og de er ikke glade.

I en meddelelse sendt til det italienske mediebureau ANSA og gengivet af blandt andre The Hollywood Reporter lyder det fra familien, at de ikke er blevet konsulteret af instruktør Ridley Scott i forbindelse med filmen.

De mener, at filmen fremstiller familiens medlemmer som 'ignorante bøller, der er ligeglade med verden omkring dem'.

Det er Al Pacino, der spiller rollen som Aldo Gucci i 'House of Gucci', mens Lady Gaga spiller Patrizia Reggiani. Foto: Eduardo Munoz/Ritzau Scanpix

Det har fået dem til at antyde, at de er parate til at gå rettens vej for at forsvare familiens omdømme.

'Gucci-familien forbeholder sig retten til at tage ethvert nødvendigt middel i brug for at beskytte vores og vores elskedes navne og ansigter udadtil', lyder det i udtalelsen.

Forkert fremstilling

Ifølge udtalelsen er det særligt portrætteringen af Patrizia Reggiani, som spilles af Lady Gaga, der er faldet de tilbageværende familiemedlemmer for brystet.

Reggiani blev gift med Maurizio Gucci, der var arving til modeemperiet. Hun blev efterfølgende dømt for at have hyret en lejemorder til at dræbe sin mand og afsonede som følge af dommen en fængselsstraf på 18 år.

I udtalelsen kalder Gucci-familien det 'mystisk', at man ifølge dem fremstiller Patrizia Reggiani som 'et offer, der har forsøgt at overleve i en mandsdomineret virksomhedskultur'.

Ifølge The Hollywood Reporter har Ridley Scott tidligere afvist den kritik, der er kommet fra familien om, at han skulle forsøge at tjene penge på deres identitet.

Instruktøren har endnu ikke udtalt sig om den seneste kritik.