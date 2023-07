Langer ud efter 'X Factor': 'Super gammeldags'

Den tidligere dommer i TV 2-successen 'X Factor' mener, at programmet er bagud, når det kommer til ligestilling

Når der er 'X Factor' på TV 2, sidder der altid to mænd og én kvinde bag dommerbordet.

Det gjorde der såmænd også, da programmet hørte hjemme på DR.

Men det er et problem, mener Pernille Rosendahl. Det siger sangeren i Berlingskes podcast, Østergaards Salon.

Hun var selv ene kvinde bag bordet fra 2010 til 2012, og her opdagede hun selv følelsen af at være tredje hjul, når mændene dominerede dommerbordet.

- Det ender tit med, at mændene sidder og laver highfive hen over hovedet på den kvindelige dommer. Det kommer lidt til at fremstå som om, den feminine energi ikke er noget værd, siger hun i podcasten.

Gør som udlandet

Hun kalder derfor programmet gammeldags og sammenligner det med udenlandske udgaver af programmet, som eksempelvis det britiske, hvor man har to kvindelige og to mandlige dommere, fortæller hun.

Sådan forholdt det sig i sæsonerne fra 2016 og 2017, hvor Simon Cowell, Louis Walsh, Sharon Osbourne og Nicole Scherzinger var dommere på programmet.

Siden er de dog også i Storbritannien gået væk fra den opstilling, og faktisk havde de i programmets sidste normale udgave fra 2018 hele tre mandlige dommere og en enkelt kvindelig dommer.

I særudgaven fra 2019 var der igen to mænd og en kvinde bag dommerbordet.

Ekstra Bladet har foreholdt TV 2 kritikken, men her er meldingen, at de ansvarlige fra 'X Factor' er på ferie, og at de derfor ikke kan besvare spørgsmålene.

Pernille Rosendahls tidligere meddommer, Thomas Blachmann, er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse.