Langer ud i 'Løvens hule': - Det er så dårlig stil

I premieren på den nye sæson af 'Løvens hule' beder smykkevirksomheden Mille&Lykke om en investering.

Den ene af de to nye investorer fortæller i den forbindelse, at hun allerede kender de to kvindelige grundlæggere, fordi hun har hørt deres historie om, hvordan banken sagde nej til at forhøje deres kassekredit, men at der kun gik ti minutter fra den enes mand ringede, til kreditten var i hus.

- Det er så dårlig stil. Og gutter, det er det, vi møder os kvinder. Det er fandeme ikke sjovt, lyder opsangen fra Louise Herping, der er det andet af de to nye ansigter i hulen.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det er en reel problemstilling, at kvinder bliver forskelsbehandlet på den måde.

- Jeg hører om så mange kvindelige iværksættere, der har haft svært ved at rejse kapital.

- Det er under to procent af al investeringskapital, der går til rene kvindelige grundlæggere, så det er jo bare statistikken, der taler for sig selv.

Louise Herping har tidligere stået bag appen Clio, som i 2018 blev solgt til mediekoncernen Bonnier for et trecifret millionbeløb. Foto: DR/United/Per Arnesen

- Hvad skal man gøre ved det?

- Ofte vælger man jo at ansætte kopier af sig selv. Så man skal sørge for, at man også har kvinder ansat som porteføljemanagere og i vækstfonde, så man nærmest automatisk opnår mere diversitet.

- Hvad gør du selv?

- Jeg kan måske se et lys i en idé, som drengene ikke nødvendigvis kan. Og hvis du ser på, hvad jeg ellers har investeret i, så har jeg brugt tid på virksomheder, der har kvindelige grundlæggere.

- Og jeg går meget op i, at der skal være en divers ejerkreds i de projekter, jeg er med i. For jeg tror på, at man på den måde har et bedre øje for blinde vinkler.

'Løven hule' kan ses på DR1 torsdag klokken 20.00 og fra morgenstunden på DR TV.