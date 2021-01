Langer ud: - Jeg fatter det ikke

- Det er et skodinstrument. Det skal ikke være noget 16-årige piger gemmer sig bag. Ukulele er ude af 'X Factor'.

Sådan lød den kontante udmelding fra 'X Factor'-dommer Martin Jensen, da der fredag løb endnu en audition over skærmen på TV2.

Han havde nemlig fået nok af de kvindelige deltagere, der mødte op og sang med deres ukuleler.

Den kontante udmelding fra den kendte dj og producer er ikke faldet i lige god jord hos alle, og kommentaren er blandt andre faldet musiker Simon Kvamm for brystet.

På Instagram langer han i den forbindelse ud efter Martin Jensen og TV2.

'Jeg elsker at se X Factor - det er perfekt fredagsvibe. Og jeg synes Martin Jensen bidrager med godt humør på en hyggelig måde. Ja, det er nærmest sødt at se Blachmann helt fascineret og fjalet', skriver han og fortsætter:

'Men jeg fatter ikke, hvorfor piger der har øvet sig på et instrument skal latterliggøres?! Og hvorfor kører TV2 med på den? Forstår godt at man går efter underholdningsværdien, men programmet handler trods alt om musikalsk kunnen. Frem med ukulelen derude, girls and boys.det er et pissefedt instrument!', lyder det fra Kvamm.

Martin Jensen er i år dommer i 'X Factor' for første gang. Foto: Philip Davali

Men det stopper ikke der.

Kvamm har nemlig samtidig delt en video, hvor han meget passende spiller ukulele og synger en nyfortolkning af sangen 'Morten' af De Eneste To, som Kvamm er en del af.

- Pigerne kan spille. Martin hvad kan du selv? Du kan ikke sige ukulele. Så du slår gnisten ihjel, synger Kvamm, imens han spiller på det udskældte instrument.

Den udmelding har i den grad vakt opsigt, og under Instagram-opslaget vælter det ind med kommentarer.

'Så enig', skriver modellen Helena Christensen.

'Elsker ukulele', skriver radiovært og dj Le Gammeltoft.

Simon Kvamm giver ikke meget for Martin Jensens udtalelse. Foto: Stine Tidsvilde

'Tænkte præcist det samme', skriver pianist Nikolaj Koppel.

Også Martin Jensen har kommenteret opslaget.

'Please, udgiv den', skriver han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2, der oplyser, at hverken de eller Martin Jensen har kommentarer i forbindelse med sagen. Heller ikke Simon Kvamm har ønsket at kommentere yderligere.

