Langer ud: - Jeg forstår det slet ikke

Da Vilson fredag indtog scenen ved 'X Factor' blev hans indslag præsenteret af dommer Martin Jensen som en sang om, hvordan man kan føle, at en oplevelse er 'fake' (falsk red.), når man bliver kendt i et landsdækkende tv-program.

Dommeren gjorde meget ud af at forklare, at Vilson nok havde følt sig alene, og at det var underligt for ham, at folk pludselig ville være i hans liv igen, efter han var blevet et genkendeligt ansigt for mange.

Det fik Thomas Blachman til at komme med en hård kommentar, efter Vilson havde optrådt med sangen 'Lonely'.

Her fik dommeren antydet, at det var lige lovlig hurtigt, at den unge mand havde fået storhedsvandvid og sammenlignede sig selv med Justin Bieber, der stod bag sangen.

Handlede om noget andet

Dog fortæller Vilson til Ekstra Bladet, at det slet ikke var sådan, sangen eller hans motivation for at synge den skulle forstås.

- Jeg sang den for min far. Og fordi jeg har været alene i København i tre måneder nu uden at kende nogen. Jeg er et stort familiemenneske, så det har været ret hårdt.

Han forstod derfor heller ikke, hvorfor Blachman sagde, som han gjorde.

- Men jeg gad ikke forklare mig. Jeg havde håbet, at Martin ville gå ind over og forklare. Jeg sagde jo ikke 'Blachman, du er forkert på den. Du kender ikke historien bag'. Men det er da ærgerligt, at det nu er det, alle folk tænker, lyder det.

Vilson tænkte nemlig på dengang faderen var syg i tre måneder, og familien var bange for at miste ham.

- Min far har det heldigvis godt i dag, men ja, det var det, sangen handlede om, og den ensomhed, der er, når man er alene et sted og ikke kender nogen.

Jodlede løs

Også Oh Land gik lidt til solisten.

Dommeren mente nemlig, at Vilson havde gang i at jodle under sin sang.

- Jeg forstår slet ikke, hvad hun mente der. Det er jo sådan, den originale sang er. Jeg kunne ikke gå ind og gøre den til min egen, så havde det også været galt. Man kan altid gøre noget forkert, lyder det.

Selvom Vilson gik videre, var det ikke med en helt fejlfri præstation, og det blev også påpeget af hans egen dommer, Martin Jensen.

- Martin fortæller, at jeg glemmer en sætning, selvom de andre ikke havde sagt noget. Men det er fint nok. Jeg er ikke sur over det, det er bedre, at det er ude. Jeg forstår godt, hvorfor han gjorde det.

Fredag måtte Martin Jensen vinke farvel til sin første solist Hiba, efter hun var i farezonen mod Neva & Ida.

Han har nu Dan Laursen og Vilson tilbage i konkurrencen.

