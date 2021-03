Langer ud: - Jeg har intet tilovers for dem

Thomas Blachman langede kraftigt ud efter Martin Jensen og Dan Laursen i fredagens 'X Factor', hvor han kaldte deres forløb for kedeligt, mens han også flere gange sammenlignede Dan Laursen med 'sovs og kartofler'.

Den garvede 'X Factor'-dommer var nemlig meget utilfreds over, at Dan Laursen klarede sig udenom farezonen og gik videre til semifinalen, imens Blachmans egen gruppe The Kubrix måtte forlade konkurrencen.

Skrider fra studiet: - Jeg er så gal

- Det er brun sovs og røvballemusik. Det er jo helt sindssygt, at det går videre. Det er det vildeste stunt af Martin, siger Thomas Blachman til Ekstra Bladet, da vi taler med ham efter afgørelsen, og fortsætter:

- Det er fantastiløshedens højborg. De kommer med en elendig præstation gang på gang, og jeg har intet respekt for det eller noget tilovers for dem.

Martin Jensen fik sin sidste deltager, Dan Laursen, med videre til næste uges semifinale. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Danmark kan sgu lide sovs og kartofler

Martin Jensen havde ikke meget til overs for kritikken efter fredagens liveshow.

- Nu ved jeg, at Blachman rigtig godt kan lide at gå på fine restauranter, men det meste af Danmark, de kan sgu lide sovs og kartofler, så det er nok derfor, Dan går videre, siger Martin Jensen.

Martin Jensen sender også en lille stikpille til Thomas Blachman, da Ekstra Bladet spørger, om Dan Laursen vitterligt er 'sovs og kartofler'.

- Det må han jo så være. Når vores store gud siger det, så må det jo være rigtigt, lyder det fra årets nye 'X Factor'-dommer.

The Kubrix er ude af 'X Factor': - Det er uretfærdigt

- Jeg er mig selv

Dan Laursen har selv ikke så meget at sige til kritikken fra Blachman. Han vil hellere fokusere på at være sig selv, fortæller han.

Dan Laursen har ikke prøvet at være i farezonen under dette års 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Han står jo selv på mål for sine udtalelser. Han er jo dommer, og det respekterer jeg. Jeg har mere fokus på dem, der stemmer på mig. De er sgu vigtigere for mig, siger Dan Laursen og tilføjer:

- Jeg er mig selv, og hvis det er at være sovs og kartofler, så er der heldigvis mange, der kan lide sovs og kartofler.

