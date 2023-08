Langt over DR's budget: Kjoler for 56.000 kroner

Et smart trick gjorde det muligt for Sara Eckhardt Boesen at give sit 'ja' til Rasmus Glasdam i 'Gift ved første blik' iført en kjole til en værdi af 26.000 kroner

Det er ikke ligefrem de store beløb, deltagerne i 'Gift ved første blik' får at lege med, når der skal købes tøj og sko til den store dag.

- Jeg fik 4000 kroner til at købe tøj og sko for, og det var ikke til at finde for de penge. Jeg tror, at jeg spyttede 1000-1100 kroner oveni selv, og det havde jeg det fint med, har Claus Henriksen, der var med i sæson seks af 'Gift ved første blik', før udtalt til Ekstra Bladet.

Derfor kan det måske undre, at Sara Eckhardt Boesen, der er med i denne sæson af programmet, prøver kjoler hos Lasse Spangenberg og kommer afsted derfra med hele to brudekjoler.

Men det er der en særlig forklaring på - og det er ikke fordi DR har makset budgettet ud denne sæson.

- Jeg har faktisk lejet dem, fortæller Sara Eckhardt Boesen til Ekstra Bladet og tilføjer, at en af hendes venner kender Lasse Spagenberg, og det derfor var muligt for dem at komme ind med så kort varsel.

Sara Eckhardt Boesen gav i første afsnit af 'Gift ved første blik' sit 'ja' til Rasmus Glasdam. Det skete i en kjole, der, hvis den skulle købes, ville være noget dyrere end de 4000 kroner, som Claus Henriksen i sæson seks havde at rutte med.

- Den første kjole kostede 26.000 kroner,og den anden kjole 30.000 kroner, fortæller 29-årige Sara Eckhardt Boesen, der gav markant mindre for at leje begge kjoler.

DR har forud for premieren på 'Gift ved første blik' fortalt at denne sæson var markant anderledes grebet an end de tidligere sæsoner.

Det sker i håbet om at lægge kimen til kærlighed og forhindre, at parrene ender eksperimentet med at vriste vielsesringene af fingrene. Det har blandt andet betydet, at parrene ikke længere skal tilbringe bryllupsnatten sammen.

