Langvarig streamingkonflikt afsluttet

Den danske filmbranche har indgået en rettighedsaftale med Netflix.

Det skriver Netflix i en pressemeddelelse, som Politiken omtaler.

Aftalen kommer i kølvandet på en længerevarende konflikt mellem Create Denmark og streamingtjenesterne.

- Det har været vores højeste prioritet at genoptage bestillingen og udviklingen af fremragende dansk indhold, og vi er derfor glade for, at vi endelig har indgået en fair aftale med de danske forbund, siger Rachel S. Schumacher, seniorrådgiver for internationale arbejdsforhold i Netflix, i en pressemeddelelse ifølge Politiken.

Create Denmark, der varetager skuespilleres, instruktørers og manuskriptforfatteres interesser, er også begejstret for, at parterne endelig er nået til enighed.

- Der er ingen tvivl om, at den danske film- og tv-produktion er i kæmpe krise, men nu har vi ryddet de sten af vejen, som vi stod over for, siger Benjamin Boe Rasmussen, der er talsperson for Create Denmark og formand for Dansk Skuespillerforbund, til Politiken.

Konflikten fik flere streamingtjenester til at sætte en stopper for udviklingen af nye dramaproduktioner i Danmark. Det gjaldt blandt andre tjenesterne Netflix, Viaplay og TV 2 Play.

Parterne har været uenige om, hvorvidt danske filmfolk skulle have bedre betaling af streamingtjenester, når deres tv-serier blev vist for et større publikum.

Undervejs i konflikten udtrykte flere end 1900 danske filmfolk deres utilfredshed, med måden Create Denmark havde håndteret konflikten på.

Det skete i oktober, hvor de mere end 1900 filmfolk underskrev et opråb i håb om, at rettighedskonflikten blev løst.

Efter opråbet blev Create Denmark enige med TV 2 om en aftale, mens Viaplay også nåede frem til en aftale, som gælder frem til næste sommer.

Nu er Netflix altså også nået til enighed med de danske filmfolk.

Ifølge Politiken træder aftalen i kraft, når den er godkendt af forbundene og Producentforeningen, og den løber frem til udgangen af 2024.