Lars Løkke: Afviste TV 2-program

Lars Løkke mener ikke selv, at han deltog i 'Over Atlanten' med håndbremsen trukket, men han erkender, at han var ganske bevidst om, at der var kameraer til stede

Snart kan Lars Løkke Rasmussen opleves på dybt vand i Kanal 5-programmet 'Over Atlanten'.

Her stævner den tidligere statsminister ud sammen med fem andre kendte danskere på en tre uger lang sejlads fra Lanzarote til St. Maarten. Deltagelsen kom formentlig som en overraskelse for mange, og det var da heller ikke en rejse, Lars Løkke Rasmussen selv havde set i kortene.

- Jeg er ligeså overrasket som dig, jeg havde heller ikke selv set det ske, siger Lars Løkke Rasmussen, da Ekstra Bladet taler med ham forud for programmet.

- Jeg har fået mange spændende tilbud fra 'Vild med dans' til et program, hvor man skulle synge, og jeg kan huske, at Jens Rohde vandt (Showtime, red.). Jeg har altid sagt nej og tænkt, at det passer sig ikke. Men så kom denne her chance på det rigtige tidspunkt, hvor det forekom relevant for mig.

Reality-Lars forsvarer sin løn

Lars Løkke Rasmussen har tidligere over for Ekstra Bladet forsvaret, at han fik fuld løn fra Folketinget under sin rejse. Foto: Discovery Networks

Var i tvivl

Han havde overvejet at tage på en klassisk midtvejskrise-tur, om det så skulle være i form af en sejltur eller at gå caminoen, fortæller han. Derfor var tilbuddet fra 'Over Atlanten' en kærkommen appelsin i turbanen, selvom han var loren ved hele idéen om at få det dokumenteret på kamera.

- Helt ærligt, jeg var da i tvivl. Det havde jeg ikke været, hvis det var uden kameraer. Hvis en globetrotter havde sagt, at de manglede en gast på en jordomsejling, så havde jeg slet ikke været i tvivl, siger han og tilføjer:

- Men kameraer og kontroltab ... men så sagde jeg til mig selv 'Hallo, du er sgu gammel nok til at stå ved, hvem du er'. Der er alligevel så mange mennesker, der har en forudindtaget mening om, hvem jeg er, så det måtte jeg se stort på og komme afsted. Det har jeg ikke fortrudt, siger han.

Lars Løkke Rasmussen er blandt deltagerne i 'Over Atlanten'. Foto: Per Arnesen/Discovery Networks

Beholdte T-shirten på

- Du virker til at hænge lidt i håndbremsen i det første afsnit. Blandt andet er du den eneste person i gruppen, der hopper i havnen iført T-shirt. Havde du siddende i baghovedet, hvordan du blev fremstillet?

- Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil sige, at jeg synes ikke, jeg har været ude i et totalt kontroltab. På den måde betragter jeg mig selv som en slags professionelt menneske. Jeg er rimelig opmærksom på, at der også er kameraer. Men det er nu ikke sådan, at jeg har kæmpet for at holde en masse facader oppe, siger han.

Løkke satte undervejs på rejsen nogle få ord på formandsopgøret i hans gamle parti. - Et eller andet sted blev jeg smidt ud.

Håndbremsen blev nærmere trukket, når han kunne mærke, at han var ved at få nok af de andre ombord på båden, fortæller han.

- Der er mange gange, hvor jeg har talt til 10, og der har været situationer, hvor, hvis jeg havde givet den fuld gas og været tro mod mine egne instinkter, så havde jeg råbt 'hold kæft' eller lignende. Hvis man ville have haft et fuldstændigt vilddyr uden grænser, så skulle man nok have valgt en anden siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV 2, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

'Over Atlanten' har premiere 11. april på Kanal 5 og streamingtjenesten discovery+. Deltagerne i år er: Politiker Lars Løkke Rasmussen, ex-svømmer Sarah Bro, kok Umut Sakarya, kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen, tv-vært Felix Smith og skuespiller Johannes Nymark.