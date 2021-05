Latterligt: Selvfede i selvsving

Efterårets P3 Guld og Danish Music Awards satte nye standarder for, hvor intetsigende prisuddelinger kan skrues sammen på tv, og det kunne ungdommens notorisk platte pseudokanal naturligvis ikke stå tilbage for, da Zulu Awards skulle afvikles.

Indledningsvis garanterede værten Christopher, at det ville blive et ’latterligt fedt show’. Det blev kun latterligt. Og selvfedt.

Tonen var plørefuld, pjattet og vulgær i en grad, så det var umuligt at tage det alvorligt, da to unge kvinder pludselig var seriøse, mens de hyldede Facebooks helende kraft i forbindelse med for meget ansigtshår og for lidt hovedhår.

Musikalsk var det som en genudsendelse af de konkurrerende prisuddelinger med mere skærmtid til skamløst overvurderede Jada og Tessa.

Showet blev smurt ind i klæbrig ironi, men Tessa så oprigtigt mopset ud, da Jada fik den pris, rapperen gerne ville have haft neglene i - det var vist for Årets outfit.

Naturtalent som vært

Thomas Blachman og Martin Jensen triumferede som Årets par, og det kronragede orakel kvitterede med pinagtigt at proklamere, at han havde ’stiv pik’. Han var vist i det hele taget bare stiv.

Underholdningen var imidlertid slap, men en lille håndfuld kreative optrin undervejs gjorde trods alt smagløsheden lidt uforudsigelig, mens Christopher viste sig at være et naturtalent i værtsrollen.

Nu hvor konfirmanderne og deres mødre ikke streamer popidolets bagateller længere, bør han overveje et karriereskift, men charmøren leverede faktisk karrierens bedste sang, da han i godt selskab med Rasmus Bjerg gjorde grin med Dubais danskere.

Det var en herlig påmindelse om, at der faktisk findes endnu mere latterlige og kendte kendisser end dem, vi blev udsat for på skærmen.

Zulu Awards er hermed nomineret i den tætpakkede kategori Årets værste prisuddeling.