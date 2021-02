Laver dokumentar efter bizar optræden

Da daværende præsident Trump via sin nu hedengange Twitter-konto indkaldte til pressemøde på Four Seasons i Philadelphia lørdag 7. november, troede det fleste, at lokationen var den luksuriøse hotelkæde i byens centrum.

Kort efter tweetede eks-præsidenten dog en præcisering, der i stedet sendte horder af journalister mod anlægsgartneren Four Seasons Total Landscaping i et trøstesløst industrikvarter 16 kilometer væk.

Og her, blandt kompostkværne og havevandere, rettede Trumps advokat, Rudy Giuliani, så ellers en sønderlemmende kritik mod Philadelphias valgmyndigheder, som han anklagede for svindel, mens journalisterne havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe.

Planlægnings-fuckup

Man forestiller sig, at besøgende på vej til den nærliggende pornobutik har betragtet det bizarre optrin med forundring.

Havde Trumps kampagnemedarbejdere taget fejl af hotelkæden og anlægsgartneren? Ekstra Bladets udsendte valgreporter var ikke i tvivl og konstaterede tørt, at der åbenlyst var sket 'et graverende planlægnings-fuckup'.

Andet var også svært at forestille sig, når man så, hvordan Giulianis ellers alvorlige anklager fuldstændig druknede i haveredskaber.

Four Seasons Total Landscaping blev verdensberømte, da Trump-karavanen lagde vejen forbi kort efter præsidentvalget i november. Foto: Bastiaan Slabbers / Reuters / ritzauScanpix

Besøgende hos den nærliggende pornobutik må med forundring have betragtet det bizarre optrin hos anlægsgartneren. Foto: Bastiaan Slabbers / Reuters / RitzauScanpix

Det luksuriøse hotel Four Seasons i centrum af Philadelphia, hvor der altså ikke blev afholdt pressemøde. Foto: Mark Makela / Reuters / RitzauScanpix

Men nu bliver vi formentlig snart klogere på det historiske øjeblik, for der er nemlig en dokumentarfilm instrueret af Christopher Stoudt på vej, skriver The Hollywood Reporter.

'Four Seasons Total Documentary' vil give en førstehåndsredegørelse for rutsjebaneturen, som en velmenende lille virksomhed i Philadelphia gik igennem, da de sagde ja til at være vært for en politisk pressekonference midt i det mest hårdt kæmpede amerikanske valg i nyere historie', står der i præsentationen.

Der vil både være interview med ejeren af Four Seasons Total Landscaping, Marie Siravo, samt salgschef Sean Middleton, mens blandt andet Oscar-vinderen Glen Zipper producerer.

Dokumentaren forventes færdigklippet i løbet af februar. Hvor og hvornår, den vises, ligger endnu ikke fast.

Den pludselige verdensberømmelse har været en stor omvæltning for folkene bag Four Seasons Total Landscaping. Nu sælger de t-shirts og optrådte også i en reklame under årets Super Bowl. Hør dem fortælle lidt om oplevelserne her i videoen fra deres Instagram: