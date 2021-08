Laver fræk aftale i villaen

Sofie og Leonore fra 'Ex on the Beach' laver en fræk aftale under aftenens fest

Når musikken bliver skruet op, og de glade gæster i 'Ex on the Beach' får noget at drikke, så er der ikke grænser for, hvad der kan ske i den luksuriøse villa.

Det ses i afsnittet af den populære reality-serie, der kommer på discovery+ søndag.

Under aftenens fest er der lummer stemning mellem flere af gæsterne, der danser tæt og kysser på dansegulvet.

Mens festen er i gang, får Sofie og Leonore lavet en fræk aftale.

- Hvis jeg skulle være sammen med en pige, skulle det 100 procent være sammen med dig, siger Leonore til Sofie.

Leonore er en del af startcastet i sæson seks af 'Ex on the Beach'. Foto: Discovery

Og det er også gengældt.

- Hvis jeg skulle kneppe en pige, skulle det også være dig. Jeg tror, jeg ville være god til det, siger Sofie.

Det skal prøves

Leonore er ikke helt så sikker på, at hun vil være god til det. Men hun er klar på at give det et forsøg.

- Kys og hygge lidt med en pige, er ikke noget jeg har prøvet før. Så det skal selvfølgelig prøves, siger Leonore.

Om de to realitydeltagere fører de lumre planer ud i livet, vil vise sig i søndagens afsnit af 'Ex on the Beach' på Discovery+.

