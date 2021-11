Laxholm i chok: - En utrolig skuffelse

Ved fredagens 'Vild med dans'-finale måtte seerne undvære dommer Nikolaj Hübbe, efter TV 2 fredag eftermiddag meldte ud, at han er smittet med coronavirus og derfor måtte melde afbud.

Hans meddommer Anne Laxholm var dog en af de sidste til at høre den triste nyhed.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi mødte hende efter fredagens finale.

- Hele dagen har faktisk været mærkelig. Jeg startede med at sidde og kigge på min iPad i eftermiddag, og der så jeg, at Nikolaj har corona. Der stod Hübbe og corona, og jeg tænkte: 'Det er der ikke nogen, der har fortalt mig noget om', sagde hun med et grin.

At der var noget om snakken, kom derfor som noget af et chok for den rutinerede dommer.

- Så måtte jeg jo hurtigt skrive rundt, og jeg fandt så ud af, at det var ganske rigtigt, at han ikke kom i aften. Så det var en utrolig skuffelse. Vi havde glædet os til at sidde og hygge og være herinde sammen, sagde hun.

Foto: Anthon Unger

Fik skæld ud

Anne Laxholm lagde da heller ikke skjul på, at hun ikke var helt tilfreds med, at hun skulle læse den vigtige nyhed i medierne, før hun fik den overbragt personligt.

- Jeg fandt først ud af det, da jeg læste det i medierne Jeg skyndte mig at skrive til de andre og spørge, om de havde hørt, at Nikolaj er syg. Så lød der fra den ene, at 'jeg har talt med ham for en time siden', og den anden havde også talt med ham. Jeg har skældt dem ud og sagt: 'Det kunne I godt lige have fortalt', sagde hun med et grin.

- Men hovedsagen er selvfølgelig, at han er frisk, og da klokken var 19, sad vi (dommerne, red.) ude og spiste, og så kom han igennem på FaceTime, og vi fik lige skålet og sagt god bedring og så, at han havde det okay. Så nu håber vi bare ikke, at han får det værre, lød det videre fra Anne Laxholm.

Sidste dag med Britt

For Anne Laxholm var finalen dog også speciel af en anden grund. Fredag skulle hun nemlig sige farvel til sin mangeårige dommerkollega Britt Bendixen, der havde sidste dag i dommerpanelet.

- Så var der selvfølgelig det meget vemodige, at Britt ikke er med mere. Men det var sådan et fint stykke, de (produktionen, red.) havde lavet om alle vores Britt. For det kan man jo også se. Folk rejste sig op med det samme. Man tænker: Hun har ikke forandret sig på de 17 sæsoner, hun har været med. Håret er måske en anelse mere grå, men udover det har hun ikke, sagde dommeren med et smil og fortsatte:

- Britt er Britt, og det har været en stor fornøjelse at være på 'Vild med dans' med hende i så mange sæsoner, så det har været en meget stor rustjebanetur i dag, hvor man lige skal hjem og lade det hele synke ned.

