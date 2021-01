Legendarisk brætspil bliver til tv-serie

Skaberen af 'House of Cards' har kastet sig over nyt projekt

Det legendariske brætspil 'Risk' fra oprindeligt 1957 bliver lavet til en tv-serie af Beau Willimon, som skabte den politiske dramaserie 'House of Cards'.

Det er første gang, at det strategiske brætspil, der handler om krigsførelse og kamp om verdensherredømme, bliver lavet til en tv-serie, skriver IndieWire.

Brætspillet Risk handler om at erobre verdensherredømmet. Pr-foto

'Risk'-projektet er det første efter Willimons produktionsselskab, Westward, har indgået en flerårig aftale med Entertainment One (eOne).

Entertainment One er ligeledes et produktionsselskab i underholdningsbranchen, som også er involveret i produktion og distribution af legetøj for sin ejer Hasbro - legetøjskæmpen, der ejer rettighederne til 'Risk'.

I en pressemeddelelse udviser Westward begejstring for det nye samarbejde, som nu resulterer i, at et af de mest succesfulde varemærker bringes til live på tv-skærmen.

Beau Willimon står også bag ungdomsserien 'Grand Army' og dramaserien 'The First', hvor Sean Penn leder en gruppe astronauter, som forsøger at blive de første mennesker på Mars.

'Med Beau har vi fundet en forrygende kombination af ekstraordinær producent, enestående manuskriptforfatter og stor fan af 'Risk'. Vi kan ikke vente med at gentænke brandet i samarbejde med ham og resten af Westward-holdet, udtaler Michael Lombardo, chef for Global Television hos eOne.

Den præcise handling er endnu ikke offentliggjort, ligesom det ikke vides, hvornår 'Risk'-serien får premiere, og hvor du kan se den.

Du finder 'House of Cards' og 'Grand Army' på Netflix, mens 'The First' kan streames på C More fra 9. februar.

Sean Penn som erfaren NASA-astronaut i den Beau Willimon-skabte dramaserie 'The First', der foregår i 2033. Serien kan streames på C More fra 9. februar. Foto: C More

