Legendarisk serie vender tilbage: 'Riget' får en ny sæson

Jubel hos DR og NENT Group

Hos både DR og Nordic Entertainment Group, der står bag Viaplay, glæder man sig over det noget unikke samarbejde mellem de to selskaber.

- Vi er meget glade og stolte over at have indgået et samarbejde med Lars Von Trier, Zentropa og DR om at producere 'Riget Exodus’, der er et selvstændigt værk, der ikke kræver, at man har set de to foregående sæsoner. ’Riget’ I og II høstede stor anerkendelse herhjemme såvel som i udlandet og har vundet et hav af priser. Vi har derfor store forventninger til 'Riget Exodus’, som helt sikkert både bliver sjov og meget uhyggelig, siger Filippa Wallestam, EVP og Chief Content Officer hos NENT Group.

- Riget er et hovedværk i nyere dansk tv-dramatik, og vi er meget glade for, at det er lykkedes at lave en aftale med Zentropa og Viaplay om en ny sæson i serien. De første to sæsoner fornyede dansk tv-dramatiks udtryk. Med denne tredje sæson leverer Lars Von Trier og Zentropa et markant sidste kapitel i fortællingen om Riget og dets indbyggere – levende såvel som døde. På sigt kommer 'Riget' som samlet værk til at bo hos DR som en del af dansk kulturarv – det er fantastisk og havde ikke været muligt uden denne aftale, siger DR’s dramachef, Christin Rank.