Legende bekræfter endelig: Nu kommer den

Den britiske filminstruktør Ridley Scott har for første gang bekræftet, at han er i fuld gang med at udvikle en tv-serie baseret på 'Blade Runner'-universet.

I et interview med BBC Radio 4 siger han, at første afsnit samt skelettet til en ti timer lang tv-serie er nedfældet.

Det skriver Variety.

Ridley Scott er aktuel med 'House of Gucci'. Her ses han sammen med Lady Gaga til premieren i New York 16. november. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Den oprindelige 'Blade Runner'-film udkom i 1982 med blandt andre Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young og Daryl Hannah i bærende roller. Science fiction-filmen foregår i et dystopisk Los Angeles i 2019 og blev i 2017 efterfulgt af 'Blade Runner 2047' med blandt andre Harrison Ford, Ryan Gosling og Ana de Armas.

I samme BBC-interview fortæller Ridley Scott også, at den kommende 'Alien'-serie er stort set lige langt i processen.

Ridley Scott bekræfter, at det skrider fremad med en 'Alien'-serie. Pr-foto

Det er Disney-ejede FX, der står for 'Alien'-serien.

- Det bliver den første 'Alien'-historie, der foregår på Jorden. Og ved at blande det tidsløse gys fra den første 'Alien'-film med non-stop action fra den anden, er der lagt op til en skræmmende spændingstur, der vil blæse folk tilbage i sædet, sagde FX-chef John Landgraf, da serien blev offentliggjort i december 2020.

Begge serier får tidligst premiere i 2023.

