'Lego Masters': Derfor gik det galt

Det gik ikke helt efter planen for Frederik og Albert i fredagens præmiere af TV 2s 'Lego Masters'

Fredag aften var der præmiere på den store TV 2 satsning 'Lego Masters', der har overtaget pladsen i bedste sendetid efter 'X Factor'.

Holdenes opgave var, at indrette et fantasi-samfund på en bjergside, hvorefter de skulle ødelægge samfundet igen, og finde en måde og flygte. Men for parret Albert Duus Finsen og Frederik Norman Pedersen gik tingene ikke helt efter planen.

Først spildte Albert Duus Finsen værdifulde timer på at bygge for meget tæppe til afsløringen af deres surprise party, og det går helt galt for parret i den anden del af udfordringen, hvor deres transportmiddel falder, og går i stykker, sekunder inden tiden løber ud.

Over for Ekstra Bladet fortæller parret, hvorfor det gik galt for dem.

- Lige da vi skal aflevere, har vi meget travlt, og fartøjet sidder relativt løst, og da vi så skal aflevere, støder vi på øen, fortæller Albert Duus Finsen, om det skæbnesvangre øjeblik, hvor deres byggeri faldt fra hinanden.

Albert Duus Finsen og Frederik Norman Pedersen, bygger i fredagens afsnit, et kæmpe surpirse party til ære for dommeren Søren Dyrhøj. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Da parret så deres byggeri gå i stykker, var de lykkelige over, at det ikke var en elimineringsrunde.

- Vi kan godt grine af det nu, men i øjeblikket var jeg helt ødelagt. Man er både skuffet, og ked af det og ærgerlig, men fortrøstningfuld over man i det mindste ikke røg ud, siger Frederik Norman Pedersen.

- Man føler lidt, at man har brugt så lang tid på at lave det, og så falder det fra hinanden på så kort tid. Jeg var lidt sur, nu havde jeg jo også kæmpet med tæppet, og følte jeg skulle vise, jeg godt kunne lave noget, der virkede og så faldt det bare ned, uddyber Albert Duus Finsen.

Arkitekten og ingeniøren

Frederik Norman Pedersen og Albert Duus Finsen er faktisk lidt af et umage par, og også anderledes fra de andre par, hvor der både er en far og søn, et kærestepar, gamle kollegaer og bedstevenner.

Men Frederik Norman Pedersen og Albert Duus Finsen kendte ikke hinanden inden 'Lego Masters', og er derfor sat sammen af produktionen.

Selv ser drengene deres nye bekendtskab som en fordel.

- Vi blev overrasket over, hvad vi kunne hver især. Vi er også lidt forskellige i vores byggestil, fortæller Albert Duus Finsen.

- Det var en kæmpe fordel, fordi Albert er god til det tekniske, grafiske og de små detaljer. Jeg er god til overblik og farver. Han er teknisk, og jeg er æstetisk, det er en god kombi. Han er ingeniøren, og jeg er arkitekten, siger Frederik Norman Pedersen, der er arkitektstuderende til dagligt, med et grin.

'Lego Masters' overtager 'X Factors' sendetid på TV 2 fredag aften klokken 20. Programmet kan også ses på TV 2 Play.