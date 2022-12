Lesbisk scene klippet ud af juleklassiker

Der var lagt op til et LGBT-drama i den ikoniske juleklassiker 'Love Actually', men sådan skulle det ikke gå

For mange hænger julen uløseligt sammen med en perlerække af film, man skal nå at se, inden kalenderen skriver den 24. december.

Det være sig 'Alene Hjemme', 'The Nightmare Before Christmas' eller 'Bossen og bumsen'.

Men en af de største, moderne juleklassiskere hedder 'Love Actually', som ofte bliver udpeget som den største af dem alle.

Derfor vil det nok også overraske mange, at der var en hel plottråd, der endte med at blive klippet ud af filmen fra 2003, inden dens premiere.

Filmen følger som bekendt ti forskellige historier, der krydser og overlapper hinanden. Deriblandt også fortællingen Emma Thompsons Karen, hvis mand er hende utro, mens hun prøver at holde sammen på familien, der også inkluderer et par børn, der skal lave krybbespil på skolen.

Og netop rektoren på børnenes skole havde oprindeligt sin helt egen kærlighedshistorie, der var en del af de mange sammenvævede fortællinger.

Frances de la Tour kalder det 'mærkeligt', at hendes scener blev klippet ud. Foto: Joel Ryan/Ritzau Scanpix

'Vi havde en dejlig scene'

Først skulle rektoren, spillet af Anne Reid, have været streng og hård, men senere skulle det vise sig, at hendes partner Grealdine spillet af Frances de la Tour var uhelbredeligt syg.

Parret havde en række scener, der skulle ende på dyster vis med Geraldines død lige før jul.

Frances de la Tour har siden fortalt, at hun synes det var 'mærkeligt', at deres historie endte på gulvet i klipperummet.

- Vi havde en dejlig scene. Og jeg tror, det var det eneste homoseksuelle plot. Det var underligt, at det blev klippet ud. Men måske har det været for mørkt at have med i filmen. Den endte med at blive ret lys og opløftende film, ikke, sagde hun til Independent.

