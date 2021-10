Lettet: Alt faldt på plads

Hos Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen var der en helt anden ro at spore efter fredagens 'Vild med dans'-præstation

De sidste mange uger i 'Vild med dans' har Mascha Vang været enormt præget af nerver, når hun og partneren Thomas Evers Poulsen er gået på gulvet.

For det meste har følelserne siddet helt uden på tøjet hos den 42-årige blogger og influencer, der også har måttet give tårerne frit løb flere gange.

Men i fredagens udgave af TV 2-programmet var det en helt anden Mascha Vang, der mødte dommerne, og det bemærkede særligt Jens Werner.

- De tidligere fredage har du måske troet, du var klar, men det har ikke været nok at være klar teknisk, du skulle også være klar mentalt. Dit hoved har sagt: 'Nej, jeg er der ikke'. Indtil i aften! I aften spillede det, lød det fra Werner i programmet.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen dansede fredag en pasodoble. Foto: Jonas Olufson

Og den fornemmelse kunne parret genkende, da Ekstra Bladet mødte dem efter showet.

- Det var helt rigtigt, hvad Jens (Werner, red.) sagde. Du var helt klar, sagde Evers, og Mascha fortsatte:

- Ja, jeg kunne mærke det. Jeg var anderledes i dag, end jeg har været alle de andre gange. På en eller anden måde faldt det på plads i dag.

Ønske opfyldt

Timingen var da også helt perfekt, for Mascha Vang har under hele forløbet ønsket sig mere end noget andet at nå til Knæk Cancer-showet, som løber af stablen i næste uge.

- Min familie har været meget berørte af kræft. Rigtig mange i min familie har det, og en af mine rigtig gode veninder gik bort tidligere på året, så jeg vil bare rigtig gerne ind og danse for hende. Det har været et stort ønske, lige siden vi startede, fortalte hun.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen klarede sig lige netop uden om omdansen. Foto: Jonas Olufson

Nu satser parret på at få tømt godt ud i tårekanalerne, inden de igen skal på gulvet.

- Jeg håber, vi får grædt af i løbet af ugen, for der (til Knæk Cancer-showet, red.) vil man gerne gøre det med stolthed for at ære det bedst muligt. Men det er bare en meget, meget følsom aften, lød det fra Thomas Evers Poulsen.

I næste uges Knæk Cancer-udgave af 'Vild med dans' er der ingen, der bliver stemt ud. Dermed har alle de par, der gik videre fredag, sikret sig to uger mere i programmet.

'Vild med dans' sendes hver fredag klokken 20 på TV 2.

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Herunder kan du se en række videointerviews med deltagerne fra fredagens program

Lettet: Alt faldt på plads

Lettet: Alt faldt på plads