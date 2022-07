Levende eller død? Netflix-stjerne aner det ikke selv

Den nye sæson af 'Stranger Things' har skabt overskrifter og debat, og Netflix-hittet har blandt andet sørget for at genoplive karrieren for sangeren Kate Bush, der både har slået verdensrekord og tjent kassen, efter en af hendes sange blev spillet i serien.

De to sidste afsnit af sæson fire ramte fredag Netflix, og det er endnu uvist, hvor længe seerne skal vente på den femte og sidste sæson af den populære serie.

Og så er der altså nu, du skal stoppe med at læse, hvis du ikke vil have spoilet serien.

En del af 'Stranger Things'-holdet på den røde løber tidligere i år. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Efter en hård kamp mod Vecna endte karakteren Max nemlig med at dø i de sidste afsnit, inden hun kort efter blev genoplivet af Eleven. Karakteren var dog klinisk død i en periode, og da sæson fire sluttede, var Max i koma - og svævede i den grad mellem liv og død.

Seerne aner reelt set ikke, hvad der kommer til at ske, og den situation står 20-årige Sadie Sink, der spiller Max, også i. Til Deadline fortæller hun, at hun ikke ved meget mere end andre.

- De (skaberne, Duffer-brødrene, red.) har været meget hemmelighedsfulde omkring sæson fem. Vi har haft en snak. De ringede til mig, inden jeg læste manuskriptet til niende afsnit, fordi i manuskriptet står der, at Max dør. De ringede til mig inden og gav mig en advarsel, så jeg ikke blev helt chokeret, siger hun og fortsætter:

- Jeg har ingen idé om, hvad der venter i sæson fem, og hvordan den kommer til at se ud. I forhold til Max er det hele oppe i luften, for hun er selvfølgelig i koma, og Eleven kan ikke finde hende i tomrummet. Så hvem ved, hvor hun er, og hvilken tilstand hun er i.

Matt og Ross Duffer står bag den populære serie. Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

I interviewet fortæller hun også, at hun ingen anelse har om, hvornår optagelserne til sæson fem starter.

- Duffer-brødrene ved helt sikkert, at fansene ivrigt venter på femte sæson, men jeg tror ikke, de har tænkt sig at haste det igennem. De vil lave den bedste sidste sæson, det overhovedet er muligt at lave. Forhåbentlig kan det ske snart, men jeg har det også sådan, at de gerne må trække det ud så længe som muligt, fordi jeg vil ikke forlade serien, siger hun.